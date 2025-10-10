Ο 43χρονος Γεωργιανός που επιτέθηκε με πάνω από 110 πιρουνιές στην εγκυμονούσα σύζυγό του, είναι γνώριμος των αρχών, με βαρύ ποινικό μητρώο, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες αποκαλύψεις, βγήκε από την φυλακή μόλις το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν έγκλειστος από τα τέλη Αυγούστου, αποφυλακίστηκε πριν από μερικές μέρες και λίγες ώρες αργότερα προέβη στην συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια, οι λεπτομέρειες της οποίας προκαλούν σοκ.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γεωργιανός μπαινοβγαίνει εδώ και χρόνια σε διάφορες φυλακές της χώρας, με τους εργαζόμενους εκεί να τον ξέρουν ακόμα και με το μικρό του όνομα. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο άνθρωπο, ο οποίος «έχει απασχολήσει αρκετές φορές την Αστυνομία και δεν ξέρω με ποιο καθεστώς αποφυλακίστηκε», υποστήριξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

Την κάρφωσε πάνω από 100 φορές

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, διακρίνεται ο 43χρονος με ένα μπουκάλι μπύρας στο χέρι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την στιγμή της επίθεσης είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι η έγκυος σύζυγος του έλεγε ψέματα για το παιδί και ότι δεν ήταν δικό του. Έτσι, έκρινε σωστό να το «ξεφορτωθεί», με την γυναίκα να δέχεται περισσότερες από 110 πιρουνιές σε όλο της το σώμα.

Η προηγούμενη σύντροφός του είχε καταγγείλει τον 43χρονο για ενδοοικογενειακή βία. Πιο συγκεκριμένα, ο Γεωργιανός φέρεται να είχε ξυρίσει το κεφάλι του παιδιού του, το οποίο είχε υποστεί συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το φυγαδεύσουν στην Γεωργία προκειμένου να το σώσουν.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10) όταν μία έγκυος στον τρίτο μήνα της κύησης διακομίσθηκε στο «Αττικόν», με αίματα σε όλο της το κορμί. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύματα από πιρούνι, με τα περισσότερα εξ’ αυτών να είναι στην κοιλιά, στα χέρια και το πρόσωπο.

Οι εφημερεύοντες γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία καθώς υπήρξε σχετική ενημέρωση για την ενδοοικογενειακή βία που υπέστη. Από την σφοδρότητα των χτυπημάτων που έφερε η γυναίκα στο σώμα της, οι γιατροί έκριναν μάλιστα ότι ο άνδρας ήθελε να της αφαιρέσει την ζωή.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Πλαγιαννάκο, γενικό γραμματέα του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου, «το έμβρυο δεν έχει κανένα πρόβλημα και η εγκυμοσύνη πάει καλά». Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «το πρόβλημα είναι στα μάτια, κάνανε χειρουργείο 2,5 ώρες. Μάλλον τις επόμενες μέρες θα ξαναμπεί χειρουργείο, μακάρι να γλιτώσει την όρασή της».