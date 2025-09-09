Μαρτυρίες από ανθρώπους που λένε ότι βρέθηκαν μπροστά σε UFO (UAP- Unidentified Anomalous Phenomena, όπως είναι πλέον επισήμως γνωστά) άκουσαν μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ, στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης.

Μεταξύ των μαρτύρων ήταν πρώην στρατιωτικοί- και σε μία περίπτωση ένας από τους μάρτυρες είπε πως θυμάται φίλο του να ουρλιάζει «έρχεται προς τα πάνω μας» σε περιστατικό που έλαβε χώρα το 2003. Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε ένα «αυτόφωτο» αντικείμενο να αναδύεται από τον ωκεανό ενώ υπηρετούσε σε πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ το 2023, πριν συναντηθεί με άλλα τρία παρόμοια αντικείμενα (στη συνέχεια επιτάχυναν και απομακρύνθηκαν).

Ο Τζέφρι Νουτσετέλι, βετεράνος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, είπε πως μιλούσε ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής επειδή οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια, η οποία «παραμένει κρυμμένη» και αποσιωπάται λόγω «στίγματος και σύγχυσης». Όπως υποστήριξε, πέντε περιστατικά UAP έλαβαν χώρα στο Βάντενμπεργκ της Καλιφόρνιας μεταξύ του 2003 και του 2005, και το καθένα το είδαν αρκετά άτομα.

Σύμφωνα με τον Νουτσετέλι άρχισαν στις 3 Οκτωβρίου 2003 όταν εργολάβοι της Boeing ανέφεραν ένα «τεράστιο λαμπερό κόκκινο τετράγωνο που αιωρείτο αθόρυβα» πάνω από δύο εγκαταστάσεις αντιπυραυλικής άμυνας. Όπως σημείωσε, το συμβάν είναι γνωστό ως «Vandenberg glowing red square event». Επίσης πρόσθεσε πως ενώ ήταν σε υπηρεσία εκείνο το βράδυ, φρουροί ανέφεραν τη θέαση, με κάποιους να φωνάζουν «έρχεται προς τα πάνω μας! Έρχεται κατευθείαν καταπάνω μας! Είναι εδώ!».

Ο Αλεξάντρο Γουΐγκινς, που υπηρετεί στο πολεμικό ναυτικό, αναφέρθηκε σε περιστατικό στις 15 Φεβρουαρίου 2023 ενώ ήταν στο USS Jackson Navy, στα ανοιχτά της νότιας Καλιφόρνιας. Όπως είπε, είδε δύο ιπτάμενα αντικείμενα «που δεν συνάδουν με συμβατικά αεροσκάφη ή drones».

Ανέφερε πως είδε «ένα αυτόφωτο αντικείμενο σχήματος tic-tac να αναδύεται από τον ωκεανό πριν συνδεθεί με άλλα τρία παρόμοια αντικείμενα». Μετά τα τέσσερά τους επιτάχυναν και εξαφανίστηκαν, και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς προωθούνταν από μόνα τους – ενώ εξαφανίστηκαν γρήγορα από τα ραντάρ.

Ο Ντίλαν Μπόρλαντ, βετεράνος της πολεμικής αεροπορίας, είπε ότι βίωσε «συνεχή αντίποινα» λόγω όσων αποκάλυψε για τις θεάσεις αυτές. Το 2012 είπε ότι είδε ένα «περίπου 100 ποδών ισόπλευρο τρίγωνο να απογειώνεται» από τη βάση όπου εργαζόταν κατά τις 01.30 τα ξημερώματα. Το αντικείμενο, υποστήριξε, φαινόταν να είναι από «ρευστό ή δυναμικό» υλικό. Επίσης ανέφερε πως το τηλέφωνό του «πάγωσε» και το χρώμα του αντικειμένου ήταν μαύρο μεταλλικό.

O Τζορτζ Κναπ, δημοσιογράφος που ασχολείται με UAP, όταν ρωτήθηκε για βίντεο που φαινόταν να δείχνει πύραυλο να εκτοξεύεται εναντίον αντικειμένου στην Υεμένη, απάντησε πως είχε ακούσει για το συμβάν μα δεν είχε δει το βίντεο. Κατά τον Κναπ υπάρχουν πολλά βίντεο με UAP που το Κογκρέσο δεν έχει δει. «Είναι πύραυλος Hellfire που πέφτει πάνω στο UFO και εξοστρακίζεται- και αυτό συνέχισε να προχωρά» είπε.

Με πληροφορίες από BBC