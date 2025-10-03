Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Περντιού της Ιντιάνα πρόκειται να ταξιδέψουν στον Νότιο Ειρηνικό για να διαπιστώσουν αν μια «οπτική ανωμαλία» που εντοπίστηκε σ’ ένα απομακρυσμένο νησί αφορά τα συντρίμμια του χαμένου αεροπλάνου της Αμέλια Έρχαρτ. Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν «πολύ ισχυρές» ενδείξεις ότι το αντικείμενο είναι πράγματι το αεροσκάφος της θρυλικής αεροπόρου.

Η Έρχαρτ αποπειράθηκε να γίνει η πρώτη γυναίκα πιλότος που θα έκανε τον γύρο του κόσμου, όταν εκείνη και ο πλοηγός Φρεντ Νούναν εξαφανίστηκαν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό στις 2 Ιουλίου του 1937. Κηρύχθηκε θανούσα στις 5 Ιανουαρίου 1939. Ήταν η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με τον Σταυρό Διακεκριμένης Πτήσης, ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της τον Ατλαντικό Ωκεανό. Έκανε πολλά ρεκόρ έγραψε βιβλία για τις εμπειρίες της στους αιθέρες, τα οποία γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, και συνέβαλε στη δημιουργία της οργάνωσης The Ninety-Nines, μιας οργάνωσης για τις γυναίκες πιλότους. Mάλιστα, ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε πρόσφατα την αποχαρακτηρίωση των αρχείων που σχετίζονται με την Έρχαρτ.

Trump is finally releasing the files (the Amelia Earhart ones). https://t.co/YP5aTxoR0y — IFLScience (@IFLScience) October 2, 2025

Το 2020, ερευνητές που εξέταζαν δορυφορικές εικόνες εντόπισαν μια «οπτική ανωμαλία» γνωστή ως Taraia Object σε μια λιμνοθάλασσα στο Νικουμαρόρο, ένα μικρό νησί στο Κιριμπάτι, περίπου στη μέση της διαδρομής μεταξύ Αυστραλίας και Χαβάης, σύμφωνα με δελτίο τύπου του Πανεπιστημίου Περντιού. Το Νικουμαρόρο βρίσκεται περίπου 400 μίλια νοτιοανατολικά του νησιού Χάουλαντ, δηλαδή του προορισμού που είχαν επιλέξει η Έρχαρτ και ο Νούναν.

Το υποβρύχιο αντικείμενο είναι ορατό σε φωτογραφίες που χρονολογούνται από το 1938, ένα χρόνο μετά την εξαφάνιση της Έρχαρτ και του Νούναν.

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Περντιού, το Ίδρυμα Ερευνών Περντιού και το Ινστιτούτο Αρχαιολογικής Κληρονομιάς θα ταξιδέψει στο Νικουμαρόρο για να επιθεωρήσει το αντικείμενο τον Νοέμβριο. Η ομάδα θα τραβήξει πρώτα φωτογραφίες και βίντεο του χώρου και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει μαγνητόμετρα και συσκευές σόναρ για να σαρώσει την περιοχή. Στη συνέχεια, το αντικείμενο θα ανασυρθεί από το νερό, ώστε οι ερευνητές να προσπαθήσουν να το ταυτοποιήσουν.

Amelia Earhart's long-lost plane likely located in lagoon, expedition team says, citing "very strong" evidence https://t.co/44wBJrMjel — CBS Mornings (@CBSMornings) October 2, 2025

Ένα άλυτο μυστήριο 88 ετών

Από τότε που τα ίχνη τους εξαφανίσθηκαν, έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για την τύχη της Έρχαρτ και του Νούναν. Μια θεωρία υποστηρίζει ότι η Έρχαρτ προσγειώθηκε στο Νικουμαρόρο και παρέμεινε εγκαταλελειμμένη στο νησί μέχρι το θάνατό της. Η Διεθνής Ομάδα για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα την Πενσυλβάνια, έχει συλλέξει στοιχεία που, όπως ισχυρίζεται, υποστηρίζουν τη θεωρία αυτή. Ο Ρίτσαρντ Πέτιγκρου, εκτελεστικός διευθυντής του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Κληρονομιάς, δήλωσε ότι η αποστολή προσφέρει την ευκαιρία να βρεθεί η «αδιάσειστη απόδειξη» που θα επιβεβαιώσει τη θεωρία.

«Συγκεντρώσαμε πολλές περισσότερες δορυφορικές εικόνες, κάναμε ιστορική έρευνα, βρήκαμε άλλες εικόνες που σχετίζονται με αυτό», είπε ο Πέτιγκρου. «Θα πάμε να το δούμε και να το ταυτοποιήσουμε. Και αν έχουμε δίκιο, θα ταυτοποιήσουμε το χαμένο Lockheed 10E Electra. Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία είναι πολύ, πολύ ισχυρά ότι αυτό είναι, στην πραγματικότητα, αυτό που είναι».

Ωστόσο, ο Ρικ Γκιλέσπι, εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Ομάδας για την Ανάκτηση Ιστορικών Αεροσκαφών, παραμένει επιφυλακτικός. «Έχουμε ψάξει εκείνο το σημείο και δεν υπάρχει τίποτα», δήλωσε στον NBC News τον Ιούλιο.

Ο Στιβ Σουλτς, ανώτερος αντιπρόεδρος του Περντιού και γενικός σύμβουλος του πανεπιστημίου, θα είναι βοηθός πεδίου στην αποστολή. Είπε ότι αν το αντικείμενο αναγνωριστεί ως το αεροπλάνο της Eρχαρτ, το πανεπιστήμιο ελπίζει να μπορέσει να μεταφέρει το αεροπλάνο στην πατρίδα του.

Η Eρχαρτ εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πέρντιου για δύο χρόνια στη δεκαετία του 1930 και μάλιστα το Ιδρύμα Ερευνών του Πανεπιστημίου αρχικά πλήρωσε για το αεροπλάνο που πέταξε η Eρχαρτ, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Σκόπευε να επιστρέψει το αεροσκάφος στο πανεπιστήμιο μετά το ταξίδι της γύρω από τον κόσμο.

«Η επιτυχής ταυτοποίηση θα ήταν το πρώτο βήμα προς την εκπλήρωση του αρχικού σχεδίου της Αμέλια να επιστρέψει το Electra στο Γουέστ Λαφαγιέτ μετά την ιστορική πτήση της», δήλωσε ο Σουλτς στο δελτίο τύπου.

Πηγή: CBS News

