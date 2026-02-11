Λίγες ώρες πριν την συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναφέρθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια ομιλίας του, στέλνοντας και μήνυμα ειρήνης.

«Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως αύριο (12/2) θα συναντηθεί και με τον Σέρβο πρωθυπουργό, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν τόνισε πως σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ειρήνη της περιοχής και να υπάρξει ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη τόσο στην πατρίδα του όσο και στις γείτονες χώρες.

«Στον κόσμο και στην περιοχή μας, για να το πούμε έτσι, φυσάει ένας άνεμος Τουρκίας», είπε αρχικά μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα.

«Εδώ, αξιότιμοι φίλοι, πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα το εξής. Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες της Άγκυρας, επισήμανε ότι έχουν στόχο τη συμβολή στην περιφερειακή ειρήνη. «Οι διπλωματικές προσπάθειες μας που έχουμε επιταχύνει το τελευταίο διάστημα είναι ακριβώς για αυτό. Ομοίως, ο βασικός στόχος των γνωστών και άγνωστων, των φανερών και μη φανερών επαφών μας είναι να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή. Χωρίς κανένα σύμπλεγμα, συζητάμε με όλους και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», κατέληξε.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν αργά το μεσημέρι της Τετάρτης στο «Λευκό Παλάτι». Και οι δύο πλευρές στοχεύουν στην βελτίωση των διπλωματικών σχέσεων και στους ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, παρά το γεγονός πως η ελληνική πλευρά μεταβαίνει στην Τουρκία με χαμηλές προσδοκίες.