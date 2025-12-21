Διαφορετική θα είναι η φετινή εορταστική περίοδος στο χωριό του Άι Βασίλη στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας καθώς πέρα από τις εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσμο που έρχονται αναζητώντας τον Άγιο Βασίλη, η χιονισμένη πρωτεύουσα της φινλανδικής Λαπωνίας γίνεται όλο και πιο δημοφιλής προορισμός για διεθνείς στρατιωτικές επισκέψεις, σύμφωνα με τον Guardian.

Το Ροβανιέμι, η επίσημη πατρίδα του Άγιου Βασίλη, ή joulupukki όπως είναι γνωστό στη Φινλανδία, προσφέρει πολλές αγιοβασιλιάτικες δραστηριότητες, από επίσκεψη στο «γραφείο» του επάνω στον Αρκτικό Κύκλο μέχρι βόλτες με έλκηθρα ταράνδων.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες, χιλιάδες ΝΑΤΟϊκοί στρατιώτες έχουν περάσει από το Ροβανιέμι, το οποίο διαθέτει επίσης και αεροπορική βάση, για ασκήσεις εκπαίδευσης στο κοντινό Ροβαγιάρβι, τη μεγαλύτερη περιοχή στρατιωτικών ασκήσεων της δυτικής Ευρώπης, περίπου 55 μίλια από τα ρωσικά σύνορα.

Το Ροβανιέμι, εν τω μεταξύ, αναμένεται σύντομα να εξελιχθεί σε κύρια βάση για τις Φινλανδικές Χερσαίες Δυνάμεις (FLF), την υπό σουηδική ηγεσία μάχιμη ομάδα του ΝΑΤΟ, που προορίζεται να λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας στα ανατολικά σύνορα.

Τουρίστες στο Ροβανιέμι γίνονται μάρτυρες της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας καθημερινά. Μερικοί ακούν στρατιωτικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια σαφάρι με τάρανδους ή βλέπουν στρατιώτες ενώ γνωρίζουν ότι το Santa Park, ένα άλλο θεματικό πάρκο κοντά στο χωριό του Άι Βασίλη, είναι στην πραγματικότητα καταφύγιο πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, ενώ το θεματικό πάρκο Santa Claus Village ήταν γεμάτο ενθουσιασμένα παιδιά – και αρκετούς ενήλικες – που συνέρρεαν για να συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη κάτω από πυκνή χιονόπτωση, σε μικρή απόσταση στο Ροβαγιάρβι, σχεδόν 1.000 στρατιώτες από τη Σουηδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετείχαν στο Lapland Steel 25, όπου χειρίζονταν άρματα μάχης, έκαναν σκι αντοχής και εικονικές μάχες.

Το Χωριό του Άγιου Βασίλη στο Ροβανιέμι – Πηγή: Wikimedia Commons

Young pilots are gaining hands-on experience, while soon-to-be-discharged conscripts are preparing for their final exercises ✈️

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά από μία άλλη, τη Northern Strike 225, η οποία έφερε περισσότερους από 2.000 Φινλανδούς και Πολωνούς στρατιώτες μαζί για να εκπαιδευτούν στην περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι είναι «έτοιμος» για πόλεμο αν τον ξεκινήσει η Ευρώπη, εν μέσω παγωμένων ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία. Σε περίπτωση ρωσικής εισβολής, τα σχεδόν 900 μίλια συνόρων της Φινλανδίας με τη Ρωσία – εκ των οποίων τα 235 βρίσκονται στη Λαπωνία – θεωρούνται μία από τις πιθανές οδούς επίθεσης.

Το κατεστραμμένο Ροβανιέμι μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο – Πηγή: Wikimedia Commons

Η Ρωσία φαίνεται ότι αλλάζει τη στάση της κατά μήκος των συνόρων με τη Φινλανδία, με νέες μεραρχίες και ένα νέο σώμα στρατού, ώστε όταν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα στρατεύματα να μπορούν να επιστρέψουν στα φινλανδικά σύνορα.

Ο διοικητής της Ταξιαρχίας Ιεγκέρων, συνταγματάρχης Μάρκο Κιβελά, είπε ότι λόγω της εγγύτητας της Λαπωνίας με τη Ρωσία και τη χερσόνησο Κόλα, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση πυρηνικών όπλων στον κόσμο, η περιοχή είχε ζωτική στρατηγική σημασία.

Screenshot από Google Maps – Ροβανιέμι κοντά στα σύνορα με Ρωσία

Ο Κιβελά περιέγραψε τις τρέχουσες εντάσεις ως έναν «νέο ψυχρό πόλεμο».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια εποχή όπου η Αρκτική γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρουσα επειδή ο πάγος λιώνει, υπάρχουν φυσικοί πόροι που γίνονται πιο εύκολα διαθέσιμοι.

Ροβανιέμι, Φινλανδία – Πηγή: Wikimedia Commons

Η Ρωσία τώρα ενισχύει τη στρατιωτική της δομή στην Αρκτική – πρώτα απ’ όλα για να προστατεύσει τις στρατηγικές ικανότητές της ως πυρηνική αποτροπή αλλά και για να προστατεύσει τους οικονομικούς πόρους που ανοίγονται. Έτσι, με έναν τρόπο, αυτή η οικοδόμηση βάσεων είναι κάτι που γινόταν στον ψυχρό πόλεμο και τώρα κάνουν πάνω-κάτω το ίδιο πράγμα», σημείωσε.

Παρά τη γιορτινή εικόνα του Ροβανιέμι ως «πατρίδας του Άγιου Βασίλη», η πραγματικότητα στη βόρεια Φινλανδία αντικατοπτρίζει μια Ευρώπη που αλλάζει ραγδαία ενώ το μήνυμα των φινλανδικών και σκανδιναβικών δυνάμεων είναι σαφές: ο Βορράς «αντέχει», και το κάνει προετοιμασμένος.

(Με πληροφορίες από Guardian)

