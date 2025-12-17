Το πιο θανατηφόρο είδος χταποδιού στον κόσμο βρέθηκε να κρατάει στα χέρια του χωρίς να το γνωρίζει Βρετανός που βρισκόταν στις Φιλιππίνες για διακοπές. Αντιλήφθηκε την επικινδυνότητα αλλά και την καλή του τύχη μόνο όταν το βίντεο που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram έγινε viral και πολύς κόσμος αντέδρασε στο περιστατικό.

«Στην παραλία σήμερα… Ένα μωρό χταπόδι που το είχε πιάσει μια παρέα μικρών παιδιών από την περιοχή», έγραψε ο άνδρας στο Instagram.

Το χταπόδι με μπλε δακτυλίους, με το οποίο ο άνδρας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του, μπορεί να παραλύσει το θύμα του μπλοκάροντας τη μετάδοση των νευρικών σημάτων. Σύμφωνα με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ, η τοξίνη του συγκεκριμένου χταποδιού είναι περίπου 1.000 φορές πιο θανατηφόρα για τον άνθρωπο από το κυάνιο.

«Αυτά τα μπλε σημάδια είναι σίγουρα πολύ όμορφα και εντυπωσιακά στο μάτι. Ωστόσο, εμφανίζονται μόνο όταν το χταπόδι πρόκειται να απελευθερώσει το θανατηφόρο του δηλητήριο, τη χημική ουσία τετροδοτοξίνη», σύμφωνα με δήλωση ειδικών του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Επιστήμης (aims.gov.au).

Ευτυχώς, αυτή το φορά, το χταπόδι βρισκόταν σε αρκετά καλή «διάθεση» ώστε να μην απελευθερώσει τις θανατηφόρες τοξίνες του στην παλάμη του Βρετανού τουρίστα.

«Το να εξερευνάς τον κόσμο μόνος σου, 11.000 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι, αναπόφευκτα περιλαμβάνει ρίσκα…» είπε σε επόμενη ανάρτησή του.

«Αλλά τίποτα τόσο ακραίο όσο η προφανής μου επαφή με τον θάνατο χθες, η οποία ήταν και ακούσια και για την οποία δεν είχα καμία απολύτως επίγνωση μέχρι που δημοσίευσα το βίντεο».

«Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα χταπόδι με μπλε δακτυλίους, άμεσα αναγνωρίσιμο από Αυστραλούς και άλλους ως το πρώτο / δεύτερο / τρίτο πιο δηλητηριώδες ζώο στον κόσμο!»

(Με πληροφορίες από New York Post)

