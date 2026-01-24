Μια 81χρονη γυναίκα από τη Φλόριντα συνελήφθη την Παρασκευή μετά από καταγγελία ότι προσπάθησε να προσλάβει έναν εκτελεστή για συμβόλαιο θανάτου, περιγράφοντας λεπτομερώς το σχέδιο σε έναν μυστικό αστυνομικό, σύμφωνα με τις αρχές.

Η Eλοϊζ Ρουθ Λίλαντ τέθηκε υπό κράτηση μετά από πληροφορίες που έλαβαν οι αστυνομικοί νωρίτερα αυτό το μήνα, σύμφωνα με τις οποίες αναζητούσε ενεργά κάποιον για να διαπράξει φόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη της Κομητείας Σάιτρους.

Florida woman, 81, arrested in murder-for-hire plot after sharing plan with undercover detective: cops https://t.co/T33hHDFvJh pic.twitter.com/67CtE6K8HU — New York Post (@nypost) January 19, 2026

Οι ντετέκτιβ ξεκίνησαν έρευνα και κανόνισαν να συναντηθεί η Λίλαντ με έναν μυστικό αστυνομικό που προσποιούταν τον δολοφόνο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης την Παρασκευή, οι αρχές ανέφεραν ότι η Λίλαντ συζήτησε τις λεπτομέρειες του φερόμενου σχεδίου και συμφώνησε να πληρώσει ως αντάλλαγμα για τη διάπραξη του φόνου. Οι ντετέκτιβ έλαβαν ένταλμα και τη συνέλαβαν.

Η Λίλαντ κατηγορήθηκε για υποκίνηση σε φόνο πρώτου βαθμού. Οδηγήθηκε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Σίτρους Κάουντι, όπου παραμένει χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι ντετέκτιβ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν εμπλέκονται άλλα άτομα και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το υποψήφιο θύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 81χρονη είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές τον Ιανουάριο του 2025, όταν συνελήφθη για κακοποίηση ζώων. Τότε, σε έρευνα στο σπίτι της είχαν διασωθεί περίπου 90 σκύλοι, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.