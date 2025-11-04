Viral έχει γίνει βίντεο από κάμερα που έφερε στη στολή του αστυνομικός στην Φλόριντα, στο οποίο καταγράφηκαν οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακής σε σπίτι σε ένα σπίτι όταν αστυνομικός εξουδετέρωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι έναν 27χρονο που απειλούσε να σκοτώσει τον μικρότερο αδελφό του.

Αρχικά, στο βίντεο ο 25χρονςο βοηθός σερίφη της κομητείας Χίλσμπορο Άντονι Γκονζάλες ακούγεται να φωνάζει στον 27χρονο Μάριο Κομάτσο να πετάξει το μαχαίρι και να αφήσει ελεύθερο τον 7χρονο αδελφό του.

Advertisement

Advertisement

Ο δράστης δεν ανταποκρίθηκε και ο αστυνομικός κλώτσησε την πόρτα. Τότε φαίνεται ο Κομάτσο να φορά ένα κράνος και να κάνει κεφαλοκλείδωμα στον αδελφό του.

Hero deputy in Florida saves the life of a young boy being threatened by an adult male with a knife



He did what he had to do pic.twitter.com/o6c8LK9D7d November 4, 2025

Ο αστυνομικός τον κάλεσε αρκετές φορές να αφήσει το μαχαίρι προειδοποιώντας πως θα προβεί σε χρήση βίας λέγοντας «πέτα το μαχαίρι γιατί θα σε σκοτώσω». Τελικά πυροβόλησε μια φόρα πετυχαίνοντας στο κεφάλι τον 27χρονο.

Αμέσως μετά, ο αστυνομικός απομάκρυνε το αγόρι με τον 27χρονο να μεταφέρεται σε νοσοκομείο όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Ο αστυηνομικός τέθηκε σε υποχρεωτική άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας για την υπόθεση.