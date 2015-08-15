Ένα νέο μακάβριο βίντεο έχει βγει στη δημοσιότητα, στο οποίο τζιχαντιστές του ISIS εκτελούν δύο άνδρες που έχουν διαπράξει το «έγκλημα της ομοφυλοφιλίας».

Στο βίντεο βλέπουμε δύο άνδρες να πετιούνται από οροφή στην πολή Χομς της Συρίας, πριν λιθοβοληθούν μέχρι θανάτου από το πλήθος που διψούσε για εκδίκηση.

Οι δολοφόνοι τους δεν θάβουν τους δύο άτυχους άνδρες όπως ορίζει το Ισλάμ. Αντίθετα, τους παρατούν απλώς σε έναν τάφο χωρίς κανένα άλλο σημάδι, έτσι ώστε κανείς από τους συγγενείς τους να μην μπορεί να τους θρηνήσει σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.

Οι δύο αυτοί φόνοι, δυστυχώς, δεν είναι κάτι το καινούριο. Ανήκουν σε μία μακρά λίστα από εκτελέσεις γκέι ανδρών από το Ισλαμικό Κράτος.

Στο όνομα της θρησκείας, οι εξτρεμιστές του ISIS, δικαιολογούν τη δολοφονία των ομοφυλόφιλων, όπως άλλωστε και τον βιασμό μικρών κοριτσιών από τη θρησκευτική ομάδα των Γιαζίντι, την οποία αποκαλούν αίρεση.