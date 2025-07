Η αναμέτρηση μεταξύ της Τουλούζης και των Σέιλ Σαρκς καθυστέρησε για λίγο, λόγω ενός απρόσμενου περιστατικού. Ένας αλεξιπτωτιστής, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης του στο Στάδιο της Τουλούζης στη Γαλλία, εγκλωβίστηκε στην οροφή του γηπέδου το απόγευμα της Κυριακής.

Στην περιοχή έφτασε πυροσβεστικό όχημα και τοποθετήθηκε προστατευτικό στρώμα κάτω από τον αλεξιπτωτιστή.

Ένα χρήστης ανέφερε στο Twitter: «Σφαγή στην Τουλούζη, ο αλεξιπτωτιστής πιάστηκε στην οροφή του σταδίου, ο αγώνας καθυστέρησε, έφτασαν πυροσβεστικά οχήματα για να τον σώσουν, μόνο στη Γαλλία!» ενώ άλλος ανέφερε: «Εκπληκτικές σκηνές στην Τουλούζη, ο αλεξιπτωτιστής διασώθηκε μετά από 25 λεπτά κρεμασμένος στο γήπεδο».

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς του αλεξιπτωτιστή.

