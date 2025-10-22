Ο Νικολά Σαρκοζί πέρασε την πρώτη του νύχτα στην φυλακή La Sante στο Παρίσι, μετά από την δικαστική απόφαση για πενταετή φυλάκιση, καθώς κρίθηκε ένοχος για την χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007, από το τότε καθεστώς Καντάφι στην Λιβύη.

Πρόκειται για τον πρώτο πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που φυλακίζεται. Τον Σαρκοζί συνόδεψαν χθες (21/10) δύο αξιωματικοί ασφαλείας στην φυλακή, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε γειτονικό κελί, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ζαν-Μισέλ Νταρουά, δικηγόρος του Σαρκοζί, υποστήριξε ότι δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Χωρίς να επιβεβαιώσει την παρουσία αστυνομικών σε διπλανό κελί, ο Νταρουά τόνισε ότι ένα τέτοιο μέτρο, εφόσον ισχύει, σημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και η διοίκηση των φυλακών έκριναν «απαραίτητο να συμπληρώσουν την προστασία του».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «η διοίκηση των φυλακών δεν μπορεί ποτέ να εγγυηθεί μηδενικό κίνδυνο και δεν θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρίσκο με τον Νικολά Σαρκοζί». Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος έχει τεθεί σε απομόνωση, είναι μόνος στο κελί και συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που βγαίνει έξω.

«Είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από προνομιακή μεταχείριση», ανέφερε ο Κριστόφ Ινγκρέιν, επίσης δικηγόρος του Σαρκοζί. Όπως εξήγησε ο διευθυντής της διοίκησης των φυλακών, οι συγκεκριμένες κινήσεις έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν «τόσο την ασφάλεια του Σαρκοζί όσο και την τάξη στο ίδρυμα».

«Προπονήθηκε, άρχισε να γράφει το βιβλίο του»

Ο Νταρουά υποστήριξε ότι ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος είχε μια δύσκολη πρώτη μέρα στις φυλακές, ωστόσο όπως πρόσθεσε είναι απασχολημένος με την συγγραφή ενός νέου βιβλίου: «Προπονήθηκε σήμερα, άρχισε να γράφει το βιβλίο του, είχε μια συνάντηση με την σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι. Αν ανησυχεί για κάτι, είναι η οικογένειά του». Ο Νταρουά αποκάλεσε τον Σαρκοζί «μαχητικό» άνδρα και τόνισε ότι πιστεύει σε εκείνον, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι θα αντέξει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, τους νεοαφιχθέντες περιμένει ένα πακέτο που περιλαμβάνει σεντόνια, εσώρουχα, χαρτί υγείας, πιάτα και μαχαιροπίρουνα, ενώ υποβάλλονται σε διαδικασία ψυχολογικής αξιολόγησης για τις πρώτες ημέρες. Όπως περιγράφει ένας αξιωματικός, κατά την διάρκεια της νύχτας, ένας φρουρός ανάβει το φως και ελέγχει από το ματάκι αν όλα είναι εντάξει.

Σε ένα μικρό κελί ο Σαρκοζί, ακούγονται φωνές από συγκρατούμενους

Ο διηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, μετά την πρώτη του συνάντηση στο δωμάτιο του επισκεπτηρίου με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας, είπε ότι βρίσκεται σε ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, ενώ δήλωσε ότι υπάρχει συνέχεια θόρυβος.

«Όλοι οι κρατούμενοι κάνουν θόρυβο, φωνάζουν, χτυπούν τους τοίχους. Κατ’ αρχήν, δεδομένης της θέσης που κατείχε, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό καθεστώς. Δεν το ζήτησε και δεν το έχει», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κελί περιλαμβάνει ένα κρεβάτι και ένα γραφείο βιδωμένο στο πάτωμα, μια πλαστική καρέκλα, ράφια, ντους και τουαλέτα, μία εστία, ένα ψυγείο και μία τηλεόραση (έναντι πληρωμής) και μία ξύλινη κορνίζα.

Ο Σαρκοζί θα μπορεί να χρησιμοποιεί ένα τηλέφωνο που είναι εγκατεστημένο στον τοίχο, έναντι αμοιβής και με αυτό θα μπορεί να καλεί προκαταχωρημένους αριθμούς, ωστόσο οι συνομιλίες του ενδεχομένως θα καταγράφονται. Ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος δεν θα μπορεί να δέχεται κλήσεις.

Σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης, η νομική ομάδα του Σαρκοζί παραμένει αισιόδοξη και ελπίζει σε μία πρόωρη αποφυλάκιση.