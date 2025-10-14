«Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί στην ομιλία του για τη γενική εθνοσυνέλευση την Τρίτη.

Αυτή ήταν μια προϋπόθεση που έθεσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα για να αποφύγει την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, και ο Λεκορνί υπέκυψε. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος αναστέλλεται, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός στους βουλευτές της Εθνοσυνέλευσης. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε στους βουλευτές. Ο Λεκορνί έκανε την ανακοίνωση στο κοινοβούλιο ως μέρος μιας τελευταίας προσπάθειας να δημιουργήσει τις συνθήκες για την ψήφιση ενός περιορισμένου προϋπολογισμού για το 2026.

Advertisement

Advertisement

Η απόφαση του Λεκορνί αντιπροσωπεύει την παραδοχή από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι η αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος – την οποία θεωρεί ως ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά επιτεύγματά του – ήταν ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσει την επιβίωση της κυβέρνησης του Λεκορνί, του έκτου πρωθυπουργού του σε λιγότερο από δύο χρόνια.

«Δεν θα υπάρξει αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028», διευκρίνισε, απαντώντας στο κύριο αίτημα που του υπέβαλε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπό την απειλή της πρότασης μομφής. Ο Γάλλος πρωθυπουργός αναστέλλει όχι μόνο την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη, αλλά και την παράταση της περιόδου καταβολής εισφορών.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη, επείγουσα ανάγκη να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα έγκρισης του προϋπολογισμού και να ψηφιστεί ο καλύτερος προϋπολογισμός», κατέληξε ο Γάλλος πρωθυπουργός, μετά από ομιλία διάρκειας λίγο περισσότερο από 30 λεπτών. «Είναι επείγον να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος. Είναι επείγον, πριν από τις δημοτικές εκλογές, να κατανεμηθούν καλύτερα οι αρμοδιότητες και να αναμορφωθεί το κράτος».

Ο Γάλλος πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να μην χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του. «Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», είπε.

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα, τόσο η Εθνική Συσπείρωση (RN) της Μαρίν Λεπέν όσο και η Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) του Ζαν-Λυκ Μελανσόν υπέβαλαν πρόταση μομφής κατά του Λεκορνί., οι ψηφοφορίες των οποίων αναμένονται το πρωί της Πέμπτης.

Ο Λεκορνί επιβεβαιώνει στους βουλευτές ότι εγκαταλείπει τη χρήση του άρθρου 49.3

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός πρότεινε στην Εθνοσυνέλευση να μην γίνει χρήση του Άρθρου 43.9 του Συντάγματος, προκειμένου να παρακαμφθεί το Κοινοβούλιο.

Advertisement

Το άρθρο αυτό επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εγκρίνουν νομοθεσία χωρίς ψηφοφορία από τους βουλευτές, αν και τις καθιστά ευάλωτες σε προτάσεις μομφής.

«Το Κοινοβούλιο θα έχει τον τελευταίο λόγο», υποσχέθηκε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση, όπως μεταδίδει το France24.

«Ορισμένοι θα ήθελαν να δουν αυτή την κοινοβουλευτική κρίση να μετατρέπεται σε κρίση καθεστώτος», δήλωσε ο Λεκορνί στην Εθνοσυνέλευση. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, χάρη στους θεσμούς της Πέμπτης Δημοκρατίας και τους υποστηρικτές της».

Advertisement

Και συμπλήρωσε: πως το έλλειμμα πρέπει να παραμείνει «κάτω από το 5%» του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό του 2026.

«Η κυβέρνηση θα προτείνει, θα συζητήσουμε και μετά εσείς θα ψηφίσετε», υποσχέθηκε στους βουλευτές, ενώ τάχθηκε υπέρ της «επαναβιομηχάνισης» της Γαλλίας μέσω της καινοτομίας και της ενεργειακής μετάβασης.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η νέα κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε μια «νέα συζήτηση» για το συνταξιοδοτικό σύστημα της Γαλλίας.

Advertisement

Η Γαλλία βρίσκεται στη μέση της χειρότερης πολιτικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, καθώς μια σειρά από μειοψηφικές κυβερνήσεις προσπαθούν να προωθήσουν προϋπολογισμούς μείωσης του ελλείμματος σε μια Βουλή που χωρίζεται σε τρία διακριτά ιδεολογικά μπλοκ.

Advertisement