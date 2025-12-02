Μία γάτα δραπέτευσε από το κλουβί της και άρχισε να τριγυρίζει στο διάδρομο αεροπλάνου σε πτήση της Southwest Airlines.

Το απρόσμενο περιστατικό που συνέβη την Ημέρα των Ευχαριστιών έκανε τους ταξιδιώτες να ξεσπάσουν σε γέλια. Ένας αεροσυνοδός πήρε γρήγορα αγκαλιά τη γάτα και την ενέταξε στην επίδειξη ασφαλείας πριν από την απογείωση.

Το ήρεμο γατάκι έδειχνε ελαφρώς μπερδεμένο, αλλά απόλυτα άνετο στην αγκαλιά του αεροσυνοδού που το χάιδευε απαλά και πήγαινε πάνω κάτω στον διάδρομο αναζητώντας τον ιδιοκτήτη του ζώου.

Μετά από μερικές βόλτες, ο ιδιοκτήτης αναγνώρισε τελικά το κατοικίδιό του, και οι δυο τους επανενώθηκαν, με το γατάκι να επιστρέφει στο κλουβί για το υπόλοιπο ταξίδι.