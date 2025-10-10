Μια θάλασσα ανθρώπων έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής προς τα σπίτια τους στη Βόρεια Γάζα, μετά την ανακοίνωση ότι τα ισραηλινά στρατεύματα εγκαταλείπουν σταδιακά την περιοχή.
Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι βαδίζουν τον ίδιο μακρύ, παραλιακό δρόμο, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Χωρίς φόβο αυτή τη φορά, με γρήγορους ρυθμούς καθώς ανυπομονούν να δουν τι έχει απομείνει από τις περιοχές τους από τους 200.000 τόνους βομβών που έπεσαν τα τελευταία 2 χρόνια στη Γάζα ισοπεδώνοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά.
Με ελάχιστα οχήματα, αλλά κυρίως με τα πόδια, οικογένειες, ηλικιωμένμοι και παιδιά διασχίζουν χιλιόμετρα φορτωμένοι με ότι τους έχεις απομείνει για να γυρίσουν σπίτι. Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι είχαν εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα της Γάζας.