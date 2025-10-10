Μια θάλασσα ανθρώπων έχει πάρει το δρόμο της επιστροφής προς τα σπίτια τους στη Βόρεια Γάζα, μετά την ανακοίνωση ότι τα ισραηλινά στρατεύματα εγκαταλείπουν σταδιακά την περιοχή.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι βαδίζουν τον ίδιο μακρύ, παραλιακό δρόμο, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση. Χωρίς φόβο αυτή τη φορά, με γρήγορους ρυθμούς καθώς ανυπομονούν να δουν τι έχει απομείνει από τις περιοχές τους από τους 200.000 τόνους βομβών που έπεσαν τα τελευταία 2 χρόνια στη Γάζα ισοπεδώνοντάς την σχεδόν ολοκληρωτικά.

Advertisement

Advertisement

🔴 DIRECTO | Miles de palestinos vuelven a la ciudad arrasada de Gaza tras aprobar Israel y Hamás el acuerdo de alto el fuego, y el inicio del repliegue de las tropas israelíes https://t.co/deZwGaUWtB pic.twitter.com/s76dmUgfQW — EL PAÍS (@el_pais) October 10, 2025

Israel has dropped about 200,000 tons of explosives on Gaza since Oct 7, equivalent to nearly 13 Hiroshima bombs. pic.twitter.com/XrtDoLUBWu October 8, 2025

Με ελάχιστα οχήματα, αλλά κυρίως με τα πόδια, οικογένειες, ηλικιωμένμοι και παιδιά διασχίζουν χιλιόμετρα φορτωμένοι με ότι τους έχεις απομείνει για να γυρίσουν σπίτι. Περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι είχαν εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα της Γάζας.

Thousands of people began returning to Gaza city on foot from the south along Al Rashid road as Israeli troops began to withdraw after the ceasefire announcement pic.twitter.com/Pmy2HN6kvE — The National (@TheNationalNews) October 10, 2025