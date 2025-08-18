Θετική ήταν η απάντηση της Χαμάς στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Η πρόταση κατατέθηκε σήμερα (18/8) από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ, σύμφωνα με όσα δήλωσε στέλεχος της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε το στέλεχος.

Advertisement

Advertisement

Αιγυπτιακή πηγή επιβεβαιώνει ότι η παλαιστινιακή οργάνωση αποδέχτηκε την πρόταση.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και 22 μήνες, με τις προσπάθειες που καταβάλλουν τους τελευταίους μήνες οι μεσολαβητές (Αίγυπτος, Κατάρ, ΗΠΑ) να μην αποφέρουν μέχρι στιγμής καρπούς, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, σήμερα (18/8) σκοτώθηκαν 19 Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα.

Καμία ισραηλινή αντίδραση μέχρι στιγμής

Κανένας Ισραηλινός αξιωματούχος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής αυτή την πρόταση εκεχειρίας. Η εν λόγω πρόταση έρχεται σε μια περίοδο που ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να καταλάβει την Πόλη της Γάζας, καθώς και τους γειτονικούς προσφυγικούς καταυλισμούς, οι οποίοι προς το παρόν δεν ελέγχονται από το Ισραήλ.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση

Η πρόταση εκεχειρίας επαναλαμβάνει σε γενικές γραμμές ένα προηγούμενο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σε 2 φάσεις.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στον Ισλαμικό Τζιχάντ, σύμμαχο της Χαμάς, το σχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση 10 Ισραηλινών ομήρων και την παράδοση ορισμένων σορών. Οι υπόλοιποι όμηροι θα απελευθερωθούν σε δεύτερη φάση ενώ θα ακολουθήσουν και νέες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία θα περιλαμβάνει και διεθνείς εγγυήσεις.

Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί παρά μόνο μια συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων ταυτόχρονα και θα πληρεί τους όρους που θέτει η κυβέρνησή του, για τον τερματισμό του πολέμου.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ)