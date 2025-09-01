Οι αρχές του Ισραήλ διαβεβαίωσαν την Κυριακή πως σκότωσαν τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Αμπού Ομπάιντα, εξαλείφθηκε στη Γάζα, στάλθηκε να συναντήσει τα άλλα εξαλειφθέντα μέλη του άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», σχολίασε μέσω X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα κάνει λόγο περί θανάτου «του Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπάιντα».

Η Χαμάς δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση αυτή.

‘The face of Hamas’: Israel confirms terror group’s spokesman Abu Obeida killed https://t.co/APQ7mxFPIs — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 31, 2025

«Δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό», αλλά «θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

Εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ από το 2002, ο Αμπού Ομπάιντα ήταν από τις μορφές της Χαμάς που ανακοίνωσαν με βίντεο την τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, εκφωνούσε δεκάδες ομιλίες που αναμεταδίδονταν τηλεοπτικά, δημοσιοποιούσε ηχητικά μηνύματα κι ανακοινώσεις Τύπου, ενώ έκανε επίσης συχνές αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανιζόταν πάντα με στρατιωτική στολή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα.

Νέο κύμα νυχτερινών βομβαρδισμών έπληξε τη νύχτα προχθές Σάββατο προς χθες Κυριακή διάφορους τομείς στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως την ομώνυμη πόλη, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Abu Obeida's profile rose sharply after the Hamas-led attack on Israel in October 2023, known for his masked, pre-recorded speeches in which he delivered battlefield updates, praised Hamas’s military operations, and taunted Israelhttps://t.co/tFPJPXTqaj — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 31, 2025

Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 63 νεκρούς χθες σε διάφορες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στον θύλακα, ανάμεσά τους 24 κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο να δώσει πληροφορίες αν δεν έχει συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσίες για τα γεγονότα.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι περίπου 2 εκατ. κάτοικοι τελούν υπό πολιορκία του ισραηλινού στρατού για προσεχώς 23 μήνες. Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει τομείς του θύλακα σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση.

Το Σάββατο, η διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε εναντίον της μαζικής εσπευσμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού της πόλης της Γάζας, που ο ισραηλινός στρατός τονίζει πως είναι «αναπόφευκτη» ενόψει της χερσαίας επίθεσης για την κατάληψή της.

Χιλιάδες κάτοικοι την έχουν ήδη εγκαταλείψει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της περιοχής της Γάζας –της πόλης και των περιχώρων της– υπολογίζεται πως έφθανε το ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Με την προαναγγελθείσα κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο κ. Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του διαβεβαιώνουν πως θα τελειώνουν με τη Χαμάς και θα φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο ακόμη ενός από τους ηγέτες της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως τον σκότωσε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP