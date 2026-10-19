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Περίπου 500.000 άνθρωποι στερούνται πλέον τη μηνιαία επισιτιστική στήριξη, καθώς οι δικαιούχοι περιορίστηκαν από 1,6 σε 1,1 εκατομμύρια άτομα.

Οι αρχές περιέκοψαν στο μισό τις μερίδες τροφίμων και μείωσαν δραστικά τον αριθμό των καθημερινών ζεστών γευμάτων για τον πληθυσμό.

Ο οργανισμός αναζητά επειγόντως 450 εκατομμύρια δολάρια για να διατηρήσει τις κρίσιμες επιχειρήσεις του στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

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Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση αναγκάζουν τον οργανισμό να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές στο πρόγραμμα βοήθειάς του στη Γάζα.

Ως αποτέλεσμα, περίπου 500.000 άνθρωποι στερούνται πλέον τη μηνιαία επισιτιστική στήριξη, σε μια περιοχή όπου τα δύο τρίτα του πληθυσμού δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή τροφή.

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Το WFP ανέφερε ότι μειώνει τον αριθμό των δικαιούχων της μηνιαίας βοήθειας από 1,6 εκατομμύρια σε 1,1 εκατομμύρια άτομα.

Επιπλέον, οι μερίδες τροφίμων έχουν μειωθεί στο μισό, η χρηματική βοήθεια έχει περικοπεί για 75.000 οικογένειες, ενώ ο αριθμός των καθημερινών ζεστών γευμάτων για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να μαγειρέψουν έχει μειωθεί από 250.000 σε 150.000.

Μάλιστα, ορισμένες οικογένειες σε δυσπρόσιτες περιοχές λαμβάνουν πλέον ζεστό γεύμα μόνο κάθε δεύτερη μέρα.

Σύμφωνα με το WFP, περίπου 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι —δηλαδή τα δύο τρίτα του πληθυσμού της Γάζας— αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια σε επίπεδα κρίσης ή και χειρότερα, συμπεριλαμβανομένων περίπου 200.000 ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα, που επιτεύχθηκε πέρυσι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, προβλέπει τη μελλοντική ανοικοδόμηση της περιοχής. Ωστόσο, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία περιλαμβάνει όρους για τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

«Έχει περάσει ένας χρόνος από τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η ζωή εδώ παραμένει σκληρή. Δεν υπάρχει κατάλληλο καταφύγιο… Δεν υπάρχουν βασικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει ασφάλεια, ούτε προστασία», δήλωσε στο Reuters, από τη Γάζα, ο ασκών χρέη Εκτελεστικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Προγράμματος Επισιτισμού (WFP), Καρλ Σκάου.

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«Αυτές οι περικοπές έρχονται ακριβώς τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τον τέταρτο χειμώνα. Έχω ζήσει τους χειμώνες εδώ· είναι πραγματικά σκληροί», πρόσθεσε.

Το WFP ανέφερε ότι χρειάζεται επειγόντως 450 εκατομμύρια δολάρια μέσα στους επόμενους έξι μήνες, προκειμένου να διατηρήσει τις κρίσιμες επιχειρήσεις του στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή.

«Λέμε στον κόσμο ότι τώρα δεν είναι η ώρα να στρέψει το βλέμμα αλλού. Είναι η ώρα να εντείνουμε τις προσπάθειες για να διατηρήσουμε αυτή τη στήριξη, να προστατεύσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, αλλά και να προωθήσουμε την πρώιμη ανάκαμψη», δήλωσε ο Σκάου.

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