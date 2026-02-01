Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο από κεντρική πλατεία στην Πολωνία, στο οποίο ακούγεται το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Τι σου έχω κάνει».

Οι εικόνες με τους παρευρισκόμενους σε κεντρική πλατεία της Κρακοβίας να χορεύουν και να τραγουδούν σε εορταστικό κλίμα έχουν προκαλέσει εντύπωση, ωστόσο παραμένει άγνωστος ο λόγος που στήθηκε το αυτοσχέδιο «πάρτι» στην πλατεία.

Σύμφωνα με τα επικρατέστερα σενάρια που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε πρόκειται για πρωτοβουλία γνωστού Πολωνού TikToker, ο οποίος συνηθίζει να παίζει μουσική από διάφορες χώρες σε δημόσιους χώρους, είτε για ενέργεια ομάδας Ελλήνων που επέλεξαν το συγκεκριμένο τραγούδι για να διασκεδάσουν.

Σε κάθε περίπτωση, το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια.