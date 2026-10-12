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Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε μια 15χρονη στη Γουατεμάλα, η οποία φέρεται να ξύπνησε μέσα στο φέρετρό της, έπειτα από περίπου οκτώ ώρες σε τελετή αγρυπνίας, καθώς η οικογένειά της την είχε θεωρήσει νεκρή.

Η νεαρή, που ταυτοποιήθηκε ως Yuleidy Ixcotoyac, βρισκόταν στην κοινότητα El Jocote, στο διαμέρισμα Κιτσέ, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

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Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατέρας της, Abraham Ixcotoyac, σε συνέντευξή του στο TV Sac, η κόρη του αισθάνθηκε αδιαθεσία τις πρώτες πρωινές ώρες και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ εκείνος τη μετέφερε με αυτοκίνητο προς ένα κέντρο υγείας.

🇬🇹 Adolescente despierta en su propio ataúd después de creerla muerta en Guatemala:



Una joven de 15 años, identificada como Yuleidy Ixcotoyac, despertó dentro de su ataúd tras permanecer cerca de ocho horas en un velatorio en la aldea El Jocote, en el departamento de Quiché.… pic.twitter.com/NXvDAM4EaW October 11, 2026

Όπως ανέφερε, λίγο πριν φτάσουν στον δήμο San Pedro Jocopilas, διαπίστωσε ότι η κοπέλα δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η 15χρονη δεν έφτασε ποτέ στο νοσοκομείο και δεν έλαβε ιατρική φροντίδα. Θεωρώντας ότι είχε πεθάνει, απευθύνθηκε σε γραφείο τελετών για να προμηθευτεί φέρετρο και να τη μεταφέρει πίσω στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας, όσοι βρίσκονταν εκεί παρατήρησαν κινήσεις μέσα στο φέρετρο. Όταν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, έσπευσαν να βοηθήσουν τη νεαρή.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Yuleidy έχει πλέον τις αισθήσεις της και βρίσκεται σε στάδιο ανάρρωσης.