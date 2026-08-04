Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Γουατεμάλα κηρύχθηκε σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας του Φουέγο, που προκαλεί συνεχείς εκρήξεις και εκτοξεύσεις τέφρας.

Οι αρχές προχώρησαν σε προληπτικές εκκενώσεις κοινοτήτων, ενώ διέκοψαν τη λειτουργία σχολείων και έκλεισαν σημαντικό οδικό άξονα προς την Αντίγκουα.

Παρά τον σοβαρό κίνδυνο, ορισμένοι τουρίστες συνεχίζουν να προσεγγίζουν τις πλαγιές του ηφαιστείου, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις για την ασφάλειά τους.

Επιστημονικοί φορείς παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, καθώς η συγκέντρωση ηφαιστειακών υλικών ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας λασποροών σε περίπτωση βροχόπτωσης.

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Γουατεμάλα μετά τη νέα έντονη έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγο, η οποία οδήγησε τις αρχές να θέσουν τη χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό, ένα επίπεδο πριν από τον υψηλότερο, τον κόκκινο συναγερμό.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Συντονισμό για τη Μείωση των Καταστροφών (CONRED) και το Εθνικό Ινστιτούτο Σεισμολογίας, Ηφαιστειολογίας, Μετεωρολογίας και Υδρολογίας (INSIVUMEH), η δραστηριότητα του ηφαιστείου παρουσίασε σταδιακή αύξηση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν ισχυρότερες εκρήξεις και συνεχείς εκτοξεύσεις ηφαιστειακού υλικού.

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Momentos de tensión fueron captados en video por excursionistas que realizaban una caminata en el Volcán de Acatenango, quienes lograron grabar una explosión del Volcán de Fuego mientras observaban la actividad del coloso. pic.twitter.com/alH6Kks2mV — Radio Stereo Begonia (@BegoniaStereo) August 4, 2026

Οι στήλες τέφρας και αερίων που εξέρχονται από τον κρατήρα φτάνουν σε μεγάλο ύψος, ενώ οι άνεμοι μεταφέρουν την τέφρα προς κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση αυτή περιορίζει την ορατότητα και δημιουργεί πιθανούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκκένωση δύο κοινοτήτων που βρίσκονται στις πλαγιές του ηφαιστείου, καθώς υπάρχει φόβος ότι οι πυροκλαστικές ροές και η τέφρα μπορεί να επεκταθούν σε μεγαλύτερη περιοχή.

Τουρίστες πλησιάζουν το ενεργό ηφαίστειο

Την ίδια στιγμή, οι αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα ακόμη πρόβλημα: αρκετοί τουρίστες συνεχίζουν να ανεβαίνουν στις πλαγιές του Φουέγο, ακόμη και κοντά στην κορυφή του, παρά την ενεργή ηφαιστειακή δραστηριότητα και τον σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή τους.

Παράλληλα με τα μέτρα εκκένωσης, οι αρχές διέκοψαν προληπτικά τη λειτουργία σχολείων στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Επίσης, έκλεισε ένας σημαντικός οδικός άξονας που συνδέει το νότιο τμήμα της χώρας με την ιστορική πόλη Αντίγκουα, η οποία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Volcán de Fuego in Guatemala has been erupting for 16 straight hours, with ash clouds and glowing lava visible from neighboring Volcán Acatenango. Authorities have shut down the Acatenango trekking route as the volcano remains highly active pic.twitter.com/mswHVHMeT5 Advertisement August 4, 2026

Το CONRED ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές επιτροπές πολιτικής προστασίας, ενώ έχουν ενεργοποιηθεί σχέδια έκτακτης ανάγκης για το ενδεχόμενο νέων εκκενώσεων, εφόσον η δραστηριότητα του ηφαιστείου συνεχίσει να αυξάνεται.

Το INSIVUMEH αναφέρει ότι, εκτός από τις συνεχόμενες εκρήξεις, έχουν καταγραφεί ροές πυρακτωμένου υλικού στις χαράδρες Σέκα, Τανιλουγιά, Σενίσα, Λας Λάχας και Χόντα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η δημιουργία λασποροών (lahars) σε περίπτωση βροχοπτώσεων, καθώς στις πλαγιές του ηφαιστείου έχουν ήδη συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες τέφρας και βράχων.

Οι κάτοικοι των περιοχών γύρω από το Φουέγο καλούνται να αποφεύγουν τις κοίτες των ρεμάτων και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Το ηφαίστειο Φουέγο έχει ύψος 3.763 μέτρα και βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας. Θεωρείται το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής, καθώς παρουσιάζει σχεδόν συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα. Οι εκρήξεις του προκαλούν συχνά εκτοξεύσεις τέφρας, βράχων και λάβας, ενώ οι πυροκλαστικές ροές αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στις πλαγιές του.

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#Entérate🗣️| 🌋 ¡Alerta en Guatemala!



Las autoridades declararon alerta anaranjada por la intensa actividad del volcán de Fuego, que expulsa lava, gases y columnas de ceniza. La Conred inició evacuaciones preventivas en comunidades cercanas ante el incremento del riesgo. pic.twitter.com/zBT4ibjd3i — Sin Censura Guatemala 🇬🇹 Oficial (@sincensuraGua) August 4, 2026

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν πραγματοποιήσει αρκετές φορές μαζικές προληπτικές εκκενώσεις. Το 2025, περισσότεροι από 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους εξαιτίας αυξημένων εκπομπών τέφρας και αερίων, ενώ το 2023 περίπου 1.200 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τις περιοχές τους λόγω νέας έντονης φάσης δραστηριότητας.

Η πιο καταστροφική έκρηξη του Φουέγο σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τότε, οι πυροκλαστικές ροές κάλυψαν ολόκληρους οικισμούς στις πλαγιές του ηφαιστείου, αφήνοντας πίσω τους 215 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους. Η τραγωδία αυτή θεωρείται μία από τις φονικότερες ηφαιστειακές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

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Η Γουατεμάλα βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πιο ενεργές σεισμικά και ηφαιστειακά περιοχές του πλανήτη, γεγονός που αυξάνει την ευπάθειά της απέναντι σε τέτοια φυσικά φαινόμενα. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της δραστηριότητας του Φουέγο, καθώς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο περαιτέρω ενίσχυσης των εκρήξεων τις επόμενες ώρες.

Με πληροφορίες από Euronews

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