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Στιγμές έντονου τρόμου βίωσε ομάδα τουριστών στο πιο ενεργό ηφαίστειο της Γουατεμάλας, το Volcán de Fuego, όταν ξαφνικά άρχισε να εκτοξεύει φλεγόμενες πέτρες, μετατρέποντας την πεζοπορία τους σε αγώνα επιβίωσης.

Στο βίντεο που κατέγραψαν οι ίδιοι, φαίνεται το ηφαίστειο να ενεργοποιείται την ώρα που πλησίαζαν την περιοχή, με καυτά πετρώματα να πέφτουν γύρω τους. Η πεζοπόρος Άννα Γκαρσία περιέγραψε ότι κομμάτι βράχου παραλίγο να τη χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ οι φλόγες έκαψαν το μπουφάν της.

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«Το ηφαίστειο εξερράγη ενώ κινηματογραφούσα και άρχισα να βλέπω βράχους να πέφτουν. Εκείνη τη στιγμή πανικοβλήθηκα και άρχισα να τρέχω», ανέφερε, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία που, όπως είπε, θα της μείνει αξέχαστη.

#CirculaEnRedes | 🧗🏽‍♀️🛘🌋 Un video en donde durante el ascenso de un grupo de excursionistas al Volcán de Fuego, en Guatemala, el coloso registró una erupción repentina que lanzó ceniza, rocas y material volcánico.#Tabasco | #Noti13 pic.twitter.com/MlNkASfx7H June 22, 2026

🚨 GUATEMALA

Scary.. 🌋



🔴 GUATEMALA : MOMENT HIKERS NEAR VOLCÁN DE FUEGO SCRAMBLED FOR SAFETY



as the volcano suddenly erupted, sending ash, lava and volcanic debris into the air. June 17



– Volcano – Eruption – Volcán – Erupción pic.twitter.com/1P96bvtkuo — LW World News (@LW_WorldNews) June 19, 2026

Το Volcán de Fuego βρίσκεται σε σχεδόν συνεχή χαμηλή δραστηριότητα, με μικρές εκρήξεις αερίων και τέφρας ανά 15 έως 20 λεπτά, σύμφωνα με επιστήμονες. Ιστορικά έχει καταγραφεί πάνω από 60 εκρήξεις από το 1524, ενώ η πιο φονική σημειώθηκε το 2018, με περισσότερους από 100 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.