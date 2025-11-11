Θύμα σκληρής δολοφονίας στη μέση του δρόμου έπεσε ο 52χρονος πολιτικός μηχανικός, εργολάβος και πρώην υποψήφιος δήμαρχος στη Γουατεμάλα, Χοσέ Ελίας Ραμίρεζ.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της ενέδρας το πρωί της 8ης Νοεμβρίου, όταν έξι δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες κατέβηκαν από αυτοκίνητο και άρχισαν να πυροβολούν,όπως μετέδωσε η διαδικτυακή εφημερίδα, La Voz de la Noticia.

Στο βίντεο εμφανίζονται οι εκτελεστές οπλισμένοι με καλάσνικοφ να πυροβόλησαν επανειλημμένα τόσο τον 52χρονο όσο και τη σύντροφό του, Άννα Μαρία Άντρες. Μέσα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, κάλυψαν το σώμα του Ραμίρεζ με το μπουφάν του και εγκατέλειψαν το σημείο.

🚨🚨 Atención Guatemala.🚨🚨

Ojo a este detalle, que investigo Grok. @grok crees que estás armas que se ven en este video puedan pertener al ejército de Guatemala.

Dado el caso que haces dos semanas se robaron un arsenal es un comando del ejército de Guatemala.??? pic.twitter.com/V4HMmY5hNP November 9, 2025

Οκτώ ώρες αργότερα η Εθνική Αστυνομία της Γουατεμάλας (PNC) εντόπισε το SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο είχε δηλωθεί κλεμμένο από τις 22 Μαΐου 2025.

Ο Ραμίρεζ, πολιτικός μηχανικός και επιχειρηματίας, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Constructora D&D Ramírez y Hernández, που είχε συνάψει 497 συμβάσεις με διάφορους δήμους από το 2014 έως το 2025. Το 2023 είχε κατέβει ως υποψήφιος δήμαρχος της πόλης El Tejar με το κόμμα Cabal, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί.