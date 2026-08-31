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Με έναν διαφορετικό και άκρως περιπετειώδη τρόπο αποφάσισε η Ευγενία Σαμαρά να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της, επιλέγοντας αντί για μια συνηθισμένη γιορτή μια απαιτητική ανάβαση στο ηφαίστειο Fuego της Γουατεμάλας.

Η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε σε υψόμετρο περίπου 4.000 μέτρων, πραγματοποιώντας μια πεζοπορία που διήρκησε συνολικά 12 ώρες. Η ίδια περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο δύσκολες που έχει ζήσει, μοιραζόμενη στιγμιότυπα και σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους.

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«Ανηφόρα του ελέους, έλλειψη οξυγόνου και βασικά ό,τι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα, τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη!» έγραψε η Ευγενία Σαμαρά στην ανάρτησή της.

Κάνοντας, δε, μια φιλοσοφική αναδρομή στη ζωή της, η Ευγενία Σαμαρά έκλεισε την ανάρτησή της γράφοντας «σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή – που πάει σε ότι δεν μας αρέσει. ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ. 🔥» ενώ στο υστερόγραφο σημείωσε: «Ό,τι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της».