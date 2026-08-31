Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ελλάδα καταγράφει συνεχή τουριστικά ρεκόρ, με την εισερχόμενη κίνηση να φτάνει τα 43,31 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2025 και τα έσοδα να ανέρχονται στα 23,63 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά κατέχουν την πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την τουριστική ένταση, δεχόμενα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με τους μόνιμους κατοίκους τους.

Οι υποδομές των νησιών, όπως τα δίκτυα νερού, ενέργειας και απορριμμάτων, δοκιμάζονται έντονα κατά την περίοδο αιχμής, καθώς ο πληθυσμός τους πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Ενώ η αμερικανική αγορά αποδίδει τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη, η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων δεν συνοδεύεται πάντα από ανάλογη άνοδο των εσόδων ανά ταξίδι.

Η πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό επικεντρώνεται πλέον στην επιμήκυνση της περιόδου, στην αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης και στην καλύτερη κατανομή των επισκεπτών σε λιγότερο κορεσμένους προορισμούς.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ελλάδα εξακολουθεί να σπάει τουριστικά ρεκόρ, αλλά πίσω από τα εντυπωσιακά νούμερα εμφανίζεται όλο και πιο έντονα ένα δεύτερο πρόσωπο: η τεράστια πίεση που δέχονται ορισμένα νησιά από έναν αριθμό επισκεπτών πολλαπλάσιο του μόνιμου πληθυσμού τους.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat είναι αποκαλυπτικά. Το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται στην πρώτη θέση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τουριστική ένταση, με 127,2 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο το 2024. Ακολουθούν στη δεύτερη θέση τα Ιόνια Νησιά με 102,6, ενώ η Κρήτη βρίσκεται στην έκτη θέση με 55,6.

Advertisement

Advertisement

Στο Νότιο Αιγαίο, όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων η Ρόδος, η Κως, η Μύκονος και η Σαντορίνη, καταγράφηκαν περισσότερες από 41,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις έναντι περίπου 326.000 μόνιμων κατοίκων. Στα Ιόνια Νησιά, με κορυφαίους προορισμούς την Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο, ξεπεράστηκαν τα 20,5 εκατομμύρια, έναντι πληθυσμού περίπου 200.000 κατοίκων. (euronews.com)

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα τον μήνα αιχμής: αντιστοιχούν 26,9 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά κάτοικο στο Νότιο Αιγαίο, 24,9 στα Ιόνια και 11,4 στην Κρήτη. (ec.europa.eu)

Πάνω από 43 εκατομμύρια ταξιδιώτες σε έναν χρόνο

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν το πραγματικό οικονομικό μέγεθος του ελληνικού τουρισμού. Το 2025 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση έφθασε τα 43,31 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6,4% σε σχέση με το 2024. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 23,63 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,4%. (bankofgreece.gr)

Κάθε ξένος ταξιδιώτης άφησε κατά μέσο όρο 545,5 ευρώ ανά ταξίδι, έναντι 530,6 ευρώ το 2024. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανέβηκε στα 96,6 ευρώ, αλλά η μέση διάρκεια παραμονής περιορίστηκε στις 5,6 νύχτες από 5,9 έναν χρόνο νωρίτερα. Συνολικά οι μη κάτοικοι πραγματοποίησαν σχεδόν 244,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. (bankofgreece.gr)

Γερμανοί και Βρετανοί οι μεγάλοι «πελάτες» – Οι Αμερικανοί αφήνουν περισσότερα

Advertisement

Η Γερμανία παρέμεινε το 2025 η μεγαλύτερη από τις βασικές αγορές, με 5,95 εκατομμύρια ταξιδιώτες και εισπράξεις 3,78 δισ. ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε περίπου 636 ευρώ ανά ταξιδιώτη.

Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο με 4,89 εκατομμύρια ταξιδιώτες και έσοδα 3,74 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 765 ευρώ ανά ταξιδιώτη.

Από τη Γαλλία ήρθαν 1,98 εκατομμύρια, αφήνοντας 1,33 δισ. ευρώ – περίπου 671 ευρώ ανά ταξιδιώτη. Οι Ιταλοί ήταν 2,20 εκατομμύρια, με έσοδα 1,29 δισ., δηλαδή περίπου 584 ευρώ ανά ταξιδιώτη.

Advertisement

Ιδιαίτερα πολύτιμη παραμένει η αμερικανική αγορά: οι 1,55 εκατομμύρια επισκέπτες από τις ΗΠΑ άφησαν περίπου 1,74 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε περίπου 1.120 ευρώ ανά ταξιδιώτη, υπερδιπλάσια από τη μέση δαπάνη του συνόλου των επισκεπτών. (bankofgreece.gr)

Νότιο Αιγαίο: ο πρωταθλητής των εσόδων

Σε επίπεδο περιφερειών, το 2025 η Αττική είχε τις περισσότερες επισκέψεις – 9,7 εκατομμύρια –, όμως ο μεγάλος οικονομικός πρωταθλητής ήταν το Νότιο Αιγαίο.

Advertisement

Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου συγκέντρωσαν 7,62 εκατομμύρια επισκέψεις και 6,62 δισ. ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Ακολούθησαν η Αττική με 5,84 δισ., η Κρήτη με 4,34 δισ., τα Ιόνια Νησιά με 1,90 δισ. και η Κεντρική Μακεδονία με 1,62 δισ. ευρώ. Οι πέντε αυτές περιφέρειες απορρόφησαν σχεδόν το 90% των ταξιδιωτικών εσόδων της χώρας. (bankofgreece.gr)

Η εικόνα δείχνει πόσο εξαρτημένος παραμένει ο ελληνικός τουρισμός από συγκεκριμένους προορισμούς και κυρίως από τα νησιά.

Και το 2026 ξεκίνησε ακόμη ψηλότερα

Advertisement

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το ρεκόρ μπορεί να συνεχιστεί. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Ελλάδα υποδέχθηκε 13,49 εκατομμύρια ταξιδιώτες, αύξηση 15,4%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 8,80 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,8% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025. (bankofgreece.gr)

Advertisement

Μόνο από τη Γερμανία ήρθαν ήδη 2,04 εκατομμύρια ταξιδιώτες, από τη Βρετανία 1,68 εκατομμύρια, από την Ιταλία 728.000, από τις ΗΠΑ 657.000 και από τη Γαλλία περίπου 608.000. (bankofgreece.gr)

Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που χρειάζεται προσοχή: τον Ιούνιο του 2026, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6,9%, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 6,2%. Περισσότεροι τουρίστες, δηλαδή, δεν σημαίνουν αυτομάτως και αναλογικά περισσότερα έσοδα. (bankofgreece.gr)

Η μεγάλη πρόκληση: όχι μόνο περισσότεροι, αλλά καλύτερα κατανεμημένοι

Advertisement

Το πρόβλημα πλέον δεν είναι αν η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει τουρίστες. Αυτό το έχει πετύχει. Το ερώτημα είναι πόσους μπορούν να αντέξουν η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κρήτη μέσα στις λίγες εβδομάδες της υψηλής περιόδου.

Νερό, απορρίμματα, οδικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια αλλά και στέγαση των μόνιμων κατοίκων και των εποχικών εργαζομένων δοκιμάζονται όταν ο πραγματικός πληθυσμός ενός νησιού πολλαπλασιάζεται μέσα σε λίγες ημέρες.

Το μεγάλο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό δεν μπορεί συνεπώς να είναι μόνο τα 45 ή 50 εκατομμύρια αφίξεις. Είναι η αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη, η επιμήκυνση της περιόδου και κυρίως η μεταφορά μέρους της ζήτησης προς λιγότερο κορεσμένους προορισμούς.

Γιατί τα στοιχεία της Eurostat στέλνουν ένα διπλό μήνυμα: τα ελληνικά νησιά είναι πρωταθλητές της Ευρώπης στον τουρισμό, αλλά είναι πλέον και πρωταθλητές στην πίεση που αυτός ο τουρισμός δημιουργεί.