Ο Steven W. Bailey, γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό ως ο «Joe» του Grey’s Anatomy, αποκάλυψε δημόσια τη σπάνια διάγνωση που αντιμετωπίζει, μέσα από μια προσωπική και ειλικρινή ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X.

Ο 54χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο (Congenital Myasthenic Syndrome – CMS), μια σπάνια γενετική νευρομυϊκή διαταραχή. Όπως έγραψε, για χρόνια επέλεξε τη σιωπή: «Πέρασα χρόνια με προσοχή, διακριτικότητα και σιωπή για κάτι που διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο μου. Αυτή η περίοδος τελείωσε».

Ο Bailey περιέγραψε τη διάγνωσή του με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια: «Είναι το πιο παράξενο πράγμα, αλλά αποδείχθηκε ότι έχω μια μάλλον σπάνια γενετική νευρομυϊκή διαταραχή. Παράξενο, έτσι; Ονομάζεται Συγγενές Μυασθενικό Σύνδρομο».

Σύμφωνα με την κλινική Mayo, το CMS είναι μια ομάδα σπάνιων κληρονομικών παθήσεων που επηρεάζουν την επικοινωνία μεταξύ νεύρων και μυών, προκαλώντας μυϊκή αδυναμία. Μπορεί να επηρεάσει μύες που σχετίζονται με την κίνηση, την ομιλία, την κατάποση, την όραση, την αναπνοή και το περπάτημα.

Ο ίδιος εξηγεί: «Το CMS διαταράσσει την επικοινωνία μεταξύ εγκεφάλου και μυών στη σύνδεση νεύρων/μυών… Υπάρχουν δισεκατομμύρια από αυτές τις συνδέσεις και όλο και περισσότερες από τις δικές μου δυσλειτουργούν». Όπως αναφέρει, τα άκρα του κουράζονται γρήγορα, ενώ οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις μπορεί να προκαλέσουν «προσωρινή σύσπαση και παράλυση».

Τέλος, αποκάλυψε ότι πλέον χρησιμοποιεί συχνά ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο: «Η αλήθεια είναι ότι, καθώς η ασθένεια εξελίσσεται, αυτό αλλάζει και εμένα επαγγελματικά ως ηθοποιό».