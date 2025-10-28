Η Apple έγινε την Τρίτη (28/10) η τρίτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπερνά το εντυπωσιακό όριο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία.

Όπως μεταδίδει το NBC News, οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν μικρή άνοδο στην έναρξη των συναλλαγών, αρκετή όμως για να εκτοξεύσει προσωρινά τη συνολική αξία της Apple πάνω από το ιστορικό ορόσημο.

Νέα ρεκόρ για Nvidia και Microsoft

Οι άλλοι δύο τεχνολογικοί γίγαντες που έχουν ήδη περάσει το ίδιο όριο, η Nvidia και η Microsoft, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Η Nvidia κατέγραψε νέο ρεκόρ, φτάνοντας τα 4,71 τρισ. δολάρια, ενώ η Microsoft ξεπέρασε ξανά το φράγμα των 4 τρισ. την ίδια ημέρα, μετά την είδηση ότι η επένδυσή της στην αναδιοργανωμένη OpenAI αποτιμάται πλέον στα 135 δισ. δολάρια.



Η Apple «τρέχει» πίσω από τους ανταγωνιστέςΠαρά τη νέα αυτή επίδοση, η Apple υπολείπεται φέτος σε σχέση με τους υπόλοιπους τεχνολογικούςκολοσσούς, κυρίως λόγω ανησυχιών για την καθυστέρησή της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Από την αρχή του 2025, η μετοχή της έχει ενισχυθεί μόλις 7,3%, ενώ η Nvidia έχει εκτοξευθεί κατά 45%, η Alphabet κατά 42% και η Meta Platforms κατά 30%.



Δικαστική απόφαση που ευνόησε την Apple

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, η εικόνα για την εταιρεία φαίνεται να βελτιώνεται.

Απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία η Google δεν υποχρεούται να πουλήσει τον Chrome, λειτουργεί έμμεσα υπέρ της Apple.

Η απόφαση επιτρέπει στη Google να συνεχίσει να πληρώνει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ώστε η μηχανή αναζήτησής της να παραμένει προεγκατεστημένη σε συσκευές όπως το iPhone, εξασφαλίζοντας έτσι ένα σημαντικό έσοδο για την Apple.



Εντυπωσιακή ζήτηση για τα iPhone 17 στην Κίνα

Η κυκλοφορία της σειράς iPhone 17, συμπεριλαμβανομένου του υπερλεπτού iPhone Air, στα μέσα Σεπτεμβρίου, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το θετικό κλίμα γύρω από την εταιρεία.

Παρά τις αρχικές καθυστερήσεις στην Κίνα, οι νέες συσκευές εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά από την κυκλοφορία τους.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Evercore ISI, η ζήτηση ξεπερνά τις προσδοκίες:

«Οι έλεγχοι μας δείχνουν ότι αυτό ίσως δεν είναι απλώς ένας ακόμη κύκλος ανανέωσης iPhone. Οι χρόνοι αναμονής για το βασικό iPhone 17 είναι υψηλότεροι από πέρυσι», ανέφεραν, προσθέτοντας πως η έρευνά τους «δείχνει ένα ισχυρό περιβάλλον ζήτησης».