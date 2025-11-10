Σημαντικές αναβαθμίσεις για τη δορυφορική λειτουργία των iPhone φαίνεται πως ετοιμάζει η Apple. Μέχρι τώρα, τα iPhone μπορούσαν να στέλνουν μηνύματα έκτακτης ανάγκης ή να καλούν οδική βοήθεια χωρίς δίκτυο αλλά σύντομα οι δυνατότητές τους θα επεκταθούν πολύ περισσότερο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η εταιρεία αναπτύσσει:

Νέο API για προγραμματιστές, ώστε και άλλες εφαρμογές να αξιοποιούν τη δορυφορική σύνδεση

Offline Apple Maps, για πλοήγηση χωρίς σήμα ή Wi-Fi

Αποστολή φωτογραφιών μέσω δορυφόρου στα Μηνύματα

Καλύτερη δορυφορική λήψη, ακόμη και σε περιοχές όπου η συσκευή δεν έχει καθαρή οπτική επαφή με τον ουρανό.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το iPhone θα μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά ακόμη και σε απομονωμένες περιοχές, βουνά, ερήμους ή στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.

Επιπλέον, η Apple εξετάζει τρόπους να ενισχύσει τα δίκτυα 5G μέσω δορυφόρων, βελτιώνοντας έτσι την κάλυψη και τη σταθερότητα του σήματος.

Οι βασικές υπηρεσίες θα παραμείνουν δωρεάν, ενώ για πιο προηγμένες δυνατότητες οι χρήστες θα μπορούν να πληρώνουν επιπλέον στους παρόχους τους. Η Globalstar, συνεργάτης της Apple στα δορυφορικά δίκτυα, ήδη αναβαθμίζει τις υποδομές της με τη βοήθεια της εταιρείας.

Αν όλα αυτά υλοποιηθούν, τα επόμενα iPhone θα μπορούν να λειτουργούν πλήρως εκτός δικτύου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή ασύρματης επικοινωνίας χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

(Με πληροφορίες από Bloomberg)