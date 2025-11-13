Μεγάλο κύμα διαδικτυακού χλευασμού αντιμετωπίζει η Apple μετά την παρουσίαση και κυκλοφορία μιας νέας θήκης για κινητά iPhone.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έγινε αντικείμενο ειρωνείας όταν αποκάλυψε την iPhone Pocket, η οποία θα πωλείται προς περίπου 200 ευρώ (ή 130 ευρώ με το κοντό λουράκι), παρότι πρόκειται ουσιαστικά για έναν ασυνήθιστο τρόπο μεταφοράς του κινητού τηλεφώνου.

Πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ειρωνικά την υψηλή τιμή, ενώ άλλοι παρατήρησαν την ομοιότητά της με μια απλή πλεκτή κάλτσα – με έναν χρήστη της πλατφόρμας X να γράφει: «230 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα».

People think the £219.95 iPhone Pocket looks like a sock with a strap, and the mockery is visible from space – 18 favourite funny reactions.https://t.co/v3BIj5ygjt pic.twitter.com/7V6DNtYVTO November 13, 2025

Ο δημοφιλής YouTuber τεχνολογίας Marques Brownlee την αποκάλεσε «τεστ αφοσίωσης» για όσους «αγοράζουν ή υπερασπίζονται οτιδήποτε κυκλοφορεί η Apple». Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι το έντονα χρωματιστό αξεσουάρ αποτελεί μέρος μιας limited edition συλλογής σε συνεργασία με τον ιαπωνικό οίκο μόδας Issey Miyake.

Ο αείμνηστος σχεδιαστής είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Apple, δημιουργώντας τα μαύρα ζιβάγκο που φορούσε ο συνιδρυτής της, Steve Jobs.

Apple has launched the new iPhone Pocket, a new limited edition designer strap accessory 🚨



You can order one today and will be available this Friday in either short or long sizes for $149.95 and $229.95 respectively pic.twitter.com/dg3sjs6xKI — Apple Hub (@theapplehub) November 11, 2025

Η Apple δήλωσε πως το προϊόν εμπνεύστηκε από «ένα κομμάτι υφάσματος» και από την ιδέα της δημιουργίας «μιας πρόσθετης τσέπης». Το μοντέλο με κοντό λουράκι θα κυκλοφορήσει σε οκτώ χρώματα, ενώ το μακρύ σε τρία.

Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε επικρίσεις, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αποδεικνύει πως οι οπαδοί της Apple «θα πληρώσουν για οτιδήποτε». Άλλοι επέκριναν την έλλειψη φερμουάρ και δομής, σημειώνοντας τους κινδύνους κλοπής iPhone. Κάποιοι μάλιστα ανάρτησαν σατιρικές εικόνες του χαρακτήρα Borat, συγκρίνοντάς το με το πράσινο «mankini» του.

Κάποιοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν το προϊόν, λέγοντας ότι η τιμή αντικατοπτρίζει τη συνεργασία με τον Miyake και αποτελεί «φόρο τιμής» στην ιστορία της Apple.

Ο σύμβουλος κοινωνικών μέσων Matt Navara σχολίασε ότι το προϊόν αφορά «όχι τη λειτουργικότητα, αλλά τη μορφή, το branding και την αποκλειστικότητα», προσθέτοντας πως «η Apple δοκιμάζει τα όρια της πίστης των θαυμαστών της».

(Με πληροφορίες από BBC)

