Μία ημέρα μετά τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, τον επανεξοπλισμό της και την υποστήριξη της Ουκρανίας, η ηγεσία της ΕΕ ενημέρωσε σήμερα την Τουρκία για τα αποτελέσματα των συζητήσεων, αποδεικνύοντας ότι επιφυλάσσει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική της για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

