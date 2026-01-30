Η Άνα Ιβάνοβιτς, η Σέρβα πρώην πρωταθλήτρια του τένις, θα λαμβάνει μηνιαίως 45.000 ευρώ από τον πρώην σύζυγό της, Μπαστιάν Σβαϊνστάιγκερ, σύμφωνα με απόφαση ισπανικού δικαστηρίου στη Μαγιόρκα.

Η απόφαση αφορά προσωρινά μέτρα για τη φροντίδα των παιδιών τους, καθώς το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρεις γιους, τον Λούκα (8 ετών), τον Λέον (5 ετών) και τον Θίο (2 ετών). Το ποσό των 15.000 ευρώ ανά παιδί κρίθηκε από το δικαστήριο ότι αντικατοπτρίζει τόσο την οικονομική κατάσταση όσο και τον τρόπο ζωής του Σβαϊνστάιγκερ, πρώην ποδοσφαιριστή της Μπάγερν Μονάχου και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συνολικά, η Ιβάνοβιτς θα εισπράττει 540.000 ευρώ ετησίως.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αποκαλύφθηκαν τα έξοδα της οικογένειας, τα οποία φτάνουν τα 6.000 έως 7.000 ευρώ μηνιαίως μόνο για τα τρόφιμα. Επιπλέον, το νοικοκυριό διαθέτει προσωπικό που περιλαμβάνει κηπουρό, μάγειρα, δύο καθαρίστριες και μία νταντά για κάθε παιδί, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον υψηλό βιοτικό επίπεδο της οικογένειας. Το γερμανικό περιοδικό Bunte υπολόγισε ότι το ετήσιο ποσό που θα λαμβάνει η Ιβάνοβιτς ισοδυναμεί περίπου με εννέα μέσους ετήσιους μισθούς στη Γερμανία.

Η Ιβάνοβιτς και ο Σβαϊνστάιγκερ αποτέλεσαν ένα από τα πιο διάσημα αθλητικά ζευγάρια, παντρεύτηκαν στη Βενετία το 2016, ύστερα από τη γνωριμία τους το 2014, όταν εκείνος αγωνιζόταν ακόμα στην Μπάγερν και εκείνη ολοκλήρωνε την καριέρα της στο τένις. Η αίτηση διαζυγίου κατατέθηκε μετά από δημοσιεύματα το 2025 για πιθανή εξωσυζυγική σχέση του Σβαϊνστάιγκερ, γεγονός που οδήγησε την Ιβάνοβιτς να ζητήσει νομική διαμεσολάβηση για τα ανήλικα παιδιά τους.

Η απόφαση της Μαγιόρκα αποτελεί προσωρινό μέτρο, ενώ η κύρια δίκη για το διαζύγιο και την τελική ρύθμιση της κηδεμονίας των παιδιών αναμένεται να διεξαχθεί στο Μόναχο.

Παρά τις δυσκολίες που συνοδεύουν ένα διαζύγιο υψηλού προφίλ, η απόφαση αυτή εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την οικονομική φροντίδα των παιδιών, διατηρώντας παράλληλα τον τρόπο ζωής που έχουν συνηθίσει, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την ασφάλεια με την πολυτέλεια.

Η υπόθεση αναδεικνύει επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν διάσημα ζευγάρια όταν η προσωπική ζωή τους έρχεται στο δημόσιο προσκήνιο, ενώ παράλληλα εγείρει συζητήσεις για τα οικονομικά των διαζυγίων σε οικογένειες με υψηλά εισοδήματα.