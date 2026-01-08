Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες σε ολόκληρη την Αλβανία, με τις πιο σοβαρές καταστάσεις να καταγράφονται σε Δυρράχιο και Αργυρόκαστρο, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Η Αλβανία, όπως και τα υπόλοιπα Βαλκάνια, πλήττεται εδώ και αρκετές ημέρες από κακοκαιρία, με έντονες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις που έχουν προκαλέσει υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε πολλές περιοχές.

Μία ημέρα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, η κατάσταση στο Δυρράχιο έχει ελαφρώς βελτιωθεί, αν και οι περιφερειακές περιοχές παραμένουν επηρεασμένες.

Οι αρχές ανέφεραν περίπου 800 πλημμυρισμένα σπίτια σε γειτονιές, όπως οι Ish-Këneta, Spitalla και Nishtulla, με τουλάχιστον 304 άτομα να έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους. Οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει και τη φυλακή του Δυρραχίου, όπου νερό παραμένει στην αυλή και το ισόγειο.

Κύριοι δρόμοι, συμπεριλαμβανομένης της ΕΟ Δυρράχιο – Τίρανα, έχουν ξανανοίξει, αλλά εξακολουθούν να απαιτούνται επείγουσες επεμβάσεις σε ορισμένες γειτονιές όπου οι κάτοικοι παραμένουν αποκλεισμένοι.

Στη νότια Αλβανία, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν διαταράξει την κυκλοφορία στο Αργυρόκαστρο, αποκλείοντας τους δρόμους Αργυρόκαστρο–Κακαβιά και Αργυρόκαστρο–Βαλάρα. Περίπου 70 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ μπάζα και λάσπη κάλυψαν μεγάλες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα την αναστολή των σχολικών δραστηριοτήτων.

Σε άλλες περιοχές, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και αποκλεισμούς δρόμων σε Κορυτσά, Πόγραδετς, Σκόδρα, Κούκεσι, Ελμπασάν, Λούσνια και Αυλώνα (το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αλβανίας, μετά το Δυρράχιο).

Οι ποταμοί υπερχείλισαν, κατολισθήσεις εμπόδισαν εθνικούς δρόμους και αρκετά χωριά απομονώθηκαν προσωρινά. Οι αρχές ανέφεραν εκκενώσεις σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής κοντά στον ποταμό Αώο, όπου τα επίπεδα νερού παραμένουν υψηλά και οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει αγορές και σπίτια.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι τοπικές αρχές και ο στρατός παραμένουν σε επιφυλακή σε εθνικό επίπεδο, καθώς η ένταση των βροχοπτώσεων μειώνεται, ενώ οι ποταμοί και οι υποδομές συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά.

(Με πληροφορίες απο ΕΡΤ)

