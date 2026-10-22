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Το μοντέλο και ηθοποιός αποχώρησε σχεδόν αμέσως από τον χώρο, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ιδιαίτερα απογοητευτική και δυσάρεστη.

Η Ντελεβίν ανέφερε πως ο έντονος φωτισμός και το περιβάλλον που έμοιαζε με γυμναστήριο δεν ανταποκρίνονταν καθόλου στις προσδοκίες της.

Παράλληλα, η ίδια αναφέρθηκε στην τρέχουσα σχέση της με τη μουσικό Μινκ, τονίζοντας το αίσθημα ασφάλειας που νιώθει πλέον.

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Μια από τις πιο άβολες εμπειρίες της από τον κόσμο των ραντεβού θυμήθηκε η Κάρα Ντελεβίν, αποκαλύπτοντας ότι ένα ραντεβού την οδήγησε σε ένα σεξ πάρτι για λεσβίες, από το οποίο έφυγε σχεδόν αμέσως.

Το 34χρονο μοντέλο και ηθοποιός, που πρόσφατα ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, περιέγραψε την εμπειρία της στη σειρά συνεντεύξεων διασημοτήτων «Blind Date» του περιοδικού Cosmopolitan, μιλώντας για το πιο χαοτικό ραντεβού που έχει ζήσει.

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«Πήγα μια φορά σε ένα σεξ πάρτι για λεσβίες. Ήταν χάλια. Έφυγα γρήγορα, δεν συνέβη τίποτα. Να είστε προσεκτικοί με αυτά τα πάρτι, ποτέ δεν ξέρετε πώς μπορεί να εξελιχθούν. Μπορεί να είναι πολύ άσχημα… Και αυτό ήταν πραγματικά άσχημο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Ντελεβίν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον χώρο και τις συνθήκες που την έκαναν να αισθανθεί άβολα. Όπως είπε, το περιβάλλον έμοιαζε περισσότερο με γυμναστήριο, ενώ ο φωτισμός ήταν ιδιαίτερα έντονος και η συνολική εικόνα απείχε πολύ από τις προσδοκίες της.

Cara Delevingne reveals she once went on a bad date to a lesbian sex party and says 'everyone was wearing kitten heels… it wasn't good' https://t.co/YKJkH6cmSK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 22, 2026

«Ήταν κάτι σαν γυμναστήριο και τα φώτα ήταν πολύ δυνατά. Είχα πάει φορώντας μάσκα και, κατά κάποιον τρόπο, ήμασταν όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ μας. Αλλά δεν ήταν καθόλου αυτό που περίμενα. Καμία σχέση. Όλες φορούσαν κάτι παπούτσια με μικρά, λεπτά τακούνια. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Δεν ήταν καθόλου καλή εμπειρία», πρόσθεσε.

Η Κάρα Ντελεβίν βρίσκεται σήμερα σε σχέση με τη Βρετανίδα μουσικό Μινκ. Σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την ψυχική της υγεία και τον εθισμό της στα ναρκωτικά και το αλκοόλ, αλλά και για τις αλλαγές που έφερε η αποχή από τις ουσίες στη ζωή της και στις προσωπικές της σχέσεις.

«Δεν υπάρχει τίποτα πίσω από το οποίο μπορείς να κρυφτείς. Ο άλλος βλέπει τα πάντα. Πριν ξανασυναντηθούμε και γίνουμε ζευγάρι, είχα ορκιστεί ότι θα εγκατέλειπα για πάντα τον έρωτα», εξομολογήθηκε.

«Έλεγα στον εαυτό μου: “Τελείωσα. Δεν πρόκειται να κάνω ποτέ ξανά σχέση”. Αλλά μαζί της ένιωθα σωματικά μια πολύ μεγάλη ασφάλεια και δεν μπορώ πραγματικά να εξηγήσω γιατί», συμπλήρωσε.