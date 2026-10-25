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Η επιχειρηματίας δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεται με ένα μεγάλο πλαστικό φίδι και εντυπωσιακά ρούχα της δεκαετίας του 2000.

Το σύνολό της περιλάμβανε διακοσμημένο σορτς, γυαλιστερό τοπ και αξεσουάρ με στρας, αποδίδοντας φόρο τιμής στην ιστορική σκηνική παρουσία της διάσημης τραγουδίστριας.

Μέσα από τις αναρτήσεις της, η Χίλτον χρησιμοποίησε λογοπαίγνια από γνωστά τραγούδια της Σπίαρς, αναδεικνύοντας τη διαχρονική επιρροή της ποπ κουλτούρας εκείνης της περιόδου.

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Μια από τις πιο θρυλικές στιγμές της ποπ μουσικής αναβίωσε η Πάρις Χίλτον, επιλέγοντας μια μεταμφίεση που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Η γνωστή επιχειρηματίας και κοσμική προσωπικότητα εμπνεύστηκε από την εμβληματική εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards του 2001, αποδεικνύοντας πως η αισθητική των 00s παραμένει ζωντανή.

Η Χίλτον ξεκίνησε από νωρίς τους εορτασμούς για το Halloween, δημοσιεύοντας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου φωτογραφίες και βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram. Με λαμπερά ρούχα, έντονο μακιγιάζ και ένα γιγάντιο φίδι στους ώμους, έδωσε τη δική της εκδοχή σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στιγμιότυπα στην ιστορία της ποπ κουλτούρας.

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Η μεταμφίεση που παρέπεμψε στην αξέχαστη εμφάνιση της Μπρίτνεϊ

Η έμπνευση προήλθε από την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards το 2001, όταν η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «I’m a Slave 4 U» και κρατώντας έναν πύθωνα γύρω από τον λαιμό της. Η συγκεκριμένη στιγμή έμεινε στην ιστορία των μουσικών βραβείων και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της ποπ μουσικής.

Η Πάρις Χίλτον αναπαρήγαγε την εικόνα με ένα μεγάλο πλαστικό φίδι στους ώμους της, ενώ πόζαρε και χόρευε μπροστά σε μια φωτεινή αψίδα με νέον αποχρώσεις. Το σύνολό της περιλάμβανε μαύρο, εξαιρετικά κοντό σορτς διακοσμημένο με ασημένια στρας και μοτίβο πεταλούδας σε μπλε αποχρώσεις, πράσινο τοπ με ροζ λεπτομέρειες και καλσόν με δίχτυ.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν μια χοντρή χρυσή ζώνη με αλυσίδα και διακοσμητικά λουλούδια, γάντια σε nude απόχρωση, ένα λαμπερό choker και ψηλές μπότες μέχρι το γόνατο, καλυμμένες με γκλίτερ και στρας. Η λάμψη στο σώμα και το περίτεχνο σχέδιο από στρας στο στήθος πρόσθεσαν την απαραίτητη υπερβολή, σε ένα look που παρέπεμπε ξεκάθαρα στην αισθητική των αρχών της δεκαετίας του 2000.

Τα μηνύματα στο Instagram και η φιλία που κρατά χρόνια

Η Χίλτον μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη μεταμφίεσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για τη δική της «Halloweek», όπως αποκαλεί την εβδομάδα των εορτασμών της για το Halloween.

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Σε ένα από τα βίντεό της έγραψε «#Slivingwing in full swing», συνοδεύοντας τη λεζάντα με emoji φιδιού και κολοκύθας. Σε επόμενη ανάρτηση, επέλεξε τη φράση «Oops… I slayed it again», ένα λογοπαίγνιο που παραπέμπει στο γνωστό τραγούδι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς «Oops!… I Did It Again».

Η σχέση των δύο γυναικών συνδέεται με την ποπ κουλτούρα των 00s, καθώς έχουν μοιραστεί πολλές δημόσιες στιγμές όλα αυτά τα χρόνια. Η Πάρις Χίλτον έχει αποδείξει επανειλημμένα την αγάπη της για τις εντυπωσιακές μεταμφιέσεις, ενώ το Halloween αποτελεί για εκείνη ευκαιρία να πειραματιστεί με διαφορετικές εμφανίσεις και να ανατρέξει σε εμβληματικές εικόνες της ποπ σκηνής.

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Αυτή τη φορά, επέλεξε να τιμήσει τη φίλη της με μια εμφάνιση που συνδυάζει νοσταλγία, λάμψη και θεατρικότητα, αναβιώνοντας μια στιγμή που εξακολουθεί να ξεχωρίζει ακόμη και περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά.