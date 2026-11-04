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Η Καναδή πρώην τενίστρια χρησιμοποίησε ένα ψεύτικο φίδι και το χαρακτηριστικό ενδυματολογικό στυλ της ποπ σταρ, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής της καριέρας, η Μπουσάρ σημείωσε σημαντικές διακρίσεις, φτάνοντας το 2014 έως το νούμερο πέντε της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.

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Την πιο εντυπωσιακή ποπ μεταμφίεση επέλεξε για το φετινό Halloween η Εζενί Μπουσάρ, η οποία εμφανίστηκε ως Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αναβιώνοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ποπ μουσικής και προκαλώντας ενθουσιασμό στους ακολούθους της στα social media.

Η 32χρονη Καναδή, που μετά την αποχώρησή της από την ενεργό δράση στο τένις έχει στραφεί στην τηλεόραση, όπου εργάζεται ως σχολιάστρια για το BBC, επέλεξε να αναπαραστήσει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα looks της Αμερικανίδας τραγουδίστριας.

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Ειδικότερα, εμπνεύστηκε από την εμφάνιση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV Video Music Awards του 2001, όταν ερμήνευσε το «I’m a Slave 4 U» έχοντας έναν τεράστιο πύθωνα τυλιγμένο γύρω από το σώμα της.

Για να πετύχει την αναπαράσταση, η Μπουσάρ φόρεσε πράσινο τοπ, μαύρο σορτσάκι και ψηλές λευκές μπότες, ενώ πρόσθεσε και το απαραίτητο αξεσουάρ: ένα φίδι. Σε αντίθεση, ωστόσο, με την εμφάνιση της Σπίαρς πριν από 25 χρόνια, το ερπετό που χρησιμοποίησε η Καναδή ήταν ψεύτικο.

Τιμώντας ένα είδωλο, ανέφερε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως αυτή ήταν μόνο η πρώτη από τις τρεις μεταμφιέσεις που είχε σχεδιάσει για το Halloween.

Οι εικόνες της έγιναν γρήγορα δημοφιλείς, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και αποθεωτικά σχόλια από τους ακολούθους της.

Από το Wimbledon στον τελικό και το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης

Πέρα από την παρουσία της στα social media, η Εζενί Μπουσάρ έχει αφήσει το αποτύπωμά της και στα γήπεδα του τένις, καταγράφοντας σημαντικές επιτυχίες κατά τη διάρκεια της καριέρας της.

Το 2012 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στο Wimbledon στην κατηγορία των κοριτσιών, προαναγγέλλοντας την ανοδική πορεία που θα ακολουθούσε. Δύο χρόνια αργότερα, το 2014, πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Australian Open και του Roland Garros, αλλά και στον τελικό του Wimbledon.

Στον αγώνα για τον τίτλο στο Λονδίνο βρέθηκε απέναντι στην Πέτρα Κβίτοβα, από την οποία γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ. Την ίδια χρονιά πανηγύρισε στη Νυρεμβέργη τον πρώτο και μοναδικό τίτλο της σε επίπεδο WTA, ενώ τον Οκτώβριο έφτασε έως το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης, την υψηλότερη θέση που κατέλαβε ποτέ.

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