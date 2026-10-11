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Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παρουσίασε ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που έγραψε με τον πρώην σύντροφό της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Η Αμερικανίδα ποπ τραγουδίστρια πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου μια νέα έκδοση του άλμπουμ της «Britney» με αφορμή την 25η επέτειο του..

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Ενόψει της κυκλοφορίας του η τραγουδίστρια παρουσίασε το τραγούδι «She’ll Never Be Me» – το οποίο ηχογραφήθηκε αρχικά για το τρίτο άλμπουμ της με τον ίδιο τίτλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2001.

Η Σπίαρς έγραψε το τραγούδι με τρεις άλλους καλλιτέχνες συμπεριλαμβανομένου του τότε συντρόφου της, τραγουδστή Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Το άλμπουμ «Britney» ακολούθησε την επιτυχία των δύο πρώτων της τραγουδίστριας …Baby One More Time και Oops!… I Did It Again.

Η άλλη συνεργασία της με τον Τίμπερλεϊκ – What It’s Like To Be Me – ήταν το τελευταίο κομμάτι δίσκου – το οποίο προτάθηκε για το καλύτερο ποπ φωνητικό άλμπουμ στα βραβεία Grammy του 2003.

Μετά την πρώτη τους συνάντηση στο πλατό του The Mickey Mouse Club το 1992, η Σπίαρς και ο Τίμπερλεϊκ ήταν ζευγάρι από το 1999 έως το 2002.

Αν και ηχογραφήθηκε το 2001, το «She’ll Never Be Me» είναι το πρώτο τραγούδι που κυκλοφορεί μετά το σινγκλ της «Mind Your Business» με τον will.i.am το 2023.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ