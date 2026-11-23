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Στις προηγούμενες σχέσεις της αναφέρθηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως την πίεζαν να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση για το μεγάλο μέτωπό της.

Η σταρ της ποπ ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να κάθεται σε ένα αεροπλάνο και να παίζει με τα μαλλιά της. Στη λεζάντα της ανάρτησης που ανέβασε εξαπέλυσε επίθεση στους πρώην συντρόφους της.

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«Έχω πραγματικά πολύ μεγάλο μέτωπο! Κάθε άνδρας με τον οποίο είχα σχέση μού έλεγε να κάνω επέμβαση και να βάλω εμφυτεύματα μαλλιών, ώστε να μη φαίνεται τόσο μεγάλο το μέτωπό μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Γιατί οι άνδρες είναι τόσο μ@λ@κες;» αναρωτήθηκε στη συνέχεια, εκφράζοντας την ενόχλησή της για τα σχόλια που, όπως υποστηρίζει, δεχόταν κατά τη διάρκεια των σχέσεών της.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας: «ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΛΕΩ… ΥΓ: Λέω ανοησίες, έτσι κι αλλιώς όλοι θα πεθάνουμε στο τέλος!!!».

Παρότι δεν κατονόμασε κάποιον από τους πρώην συντρόφους της, στο παρελθόν έχει διατηρήσει σχέσεις με γνωστά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και ο Τζέισον Τράγουικ. Στους πρώην συζύγους της περιλαμβάνονται ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο Σαμ Ασγκάρι και ο Τζέισον Αλεξάντερ.