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Νέες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε ένα βίντεο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, στο οποίο η τραγουδίστρια καταγράφεται να χορεύει με ιδιαίτερα αποκαλυπτικό τρόπο στο σπίτι της, ενώ στο βάθος ένας εργάτης εκτελεί εργασίες.

Στο βίντεο, διάρκειας περίπου 45 δευτερολέπτων, η Σπίαρς, η οποία έχει απασχολήσει και στο παρελθόν λόγω αναρτήσεών της στα social media, εμφανίζεται να χορεύει φορώντας ένα αποκαλυπτικό φόρεμα, την ώρα που ένας άνδρας βρίσκεται πάνω σε μια σκάλα και εργάζεται.

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Μάλιστα, σε ορισμένα πλάνα φαίνεται να υπάρχουν αποκαλύψεις, τις οποίες η τραγουδίστρια επέλεξε να καλύψει με emojis.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονα σχόλια και ανησυχία από μερίδα χρηστών, με ορισμένους να φτάνουν στο σημείο να κάνουν λόγο ακόμη και για «σεξουαλική παρενόχληση» σε βάρος του εργάτη.

«Χρειάζεται απεγνωσμένα βοήθεια» έγραψε ένας σχολιαστής με έναν δεύτερο να αναρωτιέται «από τι πάσχει; Γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό».

Άλλοι χρήστες, ωστόσο, επέκριναν όσους σχολίασαν με αυτόν τον τρόπο τη συμπεριφορά της τραγουδίστριας, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις δεν συμβάλλουν στην κατάστασή της.

«Φυσικά και χρειάζεται βοήθεια. Είναι σοβαρά άρρωστη. Αλλά τα αηδιαστικά σχόλιά σας δεν βοηθούν καθόλου», έγραψε χαρακτηριστικά ένας follower της.

😳 Britney Spears has been accused of harassment after posting a bizarre video with a worker in the room



The singer shared a clip of herself dancing in a revealing outfit while a man behind her appeared to be carrying out his job.



Social media users began debating whether it… pic.twitter.com/24DsHXjvnD — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2026