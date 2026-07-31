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Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ακόμη προσωπικό στιγμιότυπο μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, αυτή τη φορά από μια βόλτα για ιππασία.

Στο βίντεο που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, η διάσημη ποπ σταρ εμφανίζεται αρχικά πάνω στο άλογό της, φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια κόκκινη μπλούζα, την οποία έχει κατεβάσει από τους ώμους ώστε να μοιάζει με στράπλες.

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Λίγο αργότερα, στο ίδιο βίντεο, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εμφανίζεται χωρίς τη μπλούζα της, καλύπτοντας το στήθος της με το ένα της χέρι, ενώ έχει προσθέσει emoji σε σχήμα διαμαντιών για να καλύψει τα επίμαχα σημεία. Στη συνέχεια κοιτάζει την κάμερα, κάνει γκριμάτσες και χαμογελά, διατηρώντας το χαρακτηριστικό αυθόρμητο ύφος των αναρτήσεών της.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με το τραγούδι «Fields of Gold» του Sting, χωρίς να προσθέσει κάποιο εκτενές σχόλιο, αφήνοντας τις εικόνες να πρωταγωνιστήσουν. Όπως συμβαίνει συχνά με τις αναρτήσεις της, το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις από τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.