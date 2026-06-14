Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια προσωπική εξομολόγηση, η 45χρονη Τζέσικα Σίμπσον αναφέρθηκε στις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε ξεκινώντας την καριέρα της.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι στα 17 της, η δισκογραφική της εταιρεία την πίεζε έντονα να χάσει βάρος για να μπορέσει να ανταγωνιστεί άλλα είδωλα της ποπ, όπως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και η Κριστίνα Αγκιλέρα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, παρόλο που υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο επενδύοντας στις φωνητικές της ικανότητες, πολύ σύντομα συνειδητοποίησε ότι οι απαιτήσεις της βιομηχανίας εστιάζονταν αποκλειστικά στην εξωτερική της εμφάνιση.

Advertisement

Advertisement

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι για χρόνια προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην εικόνα που άλλοι είχαν διαμορφώσει για εκείνη: «Υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να είμαι για να είμαι η Τζέσικα Σίμπσον ή η εκδοχή της Τζέσικα Σίμπσον που πίστευαν ότι θα είχε επιτυχία. Πάντα ένιωθα αποτυχημένη, γιατί ποτέ δεν ήμουν αρκετά καλή».

Jessica Simpson is getting candid about the intense body pressure she faced as a teen pop star. The 45-year-old singer told fans at a Bethlehem, Pa., show that when she was just starting out, her record label ordered her to lose weight and even “get a six-pack” so she could… pic.twitter.com/Lbsh7c9vdy June 12, 2026

Η Τζέσικα Σίμπσον κυκλοφόρησε πέρυσι το EP «Nashville Canyon», την πρώτη νέα μουσική δουλειά της έπειτα από 15 χρόνια. Όπως ανέφερε, η δημιουργία του άλμπουμ τη βοήθησε να επουλώσει παλιές πληγές και να συνδεθεί ξανά με τον εαυτό της. Όπως είπε: «Νιώθω ότι το να ανεβαίνω στη σκηνή είναι σχεδόν πιο άνετο από το να βρίσκομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου. Είναι ένα πραγματικά όμορφο συναίσθημα».

Η Τζέσικα Σίμπσον έγινε γνωστή το 1999 με το τραγούδι «I Wanna Love You Forever» και το άλμπουμ «Sweet Kisses», ενώ ακολούθησαν επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως τα «In This Skin» και «Public Affair». Η πιο πρόσφατη δουλειά της είναι εμπνευσμένη από τον χωρισμό της με τον Έρικ Τζόνσον, με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά.