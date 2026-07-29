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Ένα ακόμη βίντεο ανήρτησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας προβληματισμό στους χιλιάδες θαυμαστές της. Στο βίντεο που δημοσίευσε, την βλέπουμε να χορεύει, δηλώνοντας πως αισθάνεται σαν νεράιδα.

«Έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα σήμερα. Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

H τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα ακόμη βίντεο με την ίδια να χορεύει σε λάτιν ρυθμούς, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα κοντό μαύρο σορτς.