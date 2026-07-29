Ένα ακόμη βίντεο ανήρτησε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας προβληματισμό στους χιλιάδες θαυμαστές της. Στο βίντεο που δημοσίευσε, την βλέπουμε να χορεύει, δηλώνοντας πως αισθάνεται σαν νεράιδα.
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«Έκοψα στη μέση το γαλάζιο μου φόρεμα σήμερα. Νιώθω σαν την Τίνκερμπελ», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.
H τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα ακόμη βίντεο με την ίδια να χορεύει σε λάτιν ρυθμούς, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και ένα κοντό μαύρο σορτς.