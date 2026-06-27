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Το πρώτο τους βήμα στην πασαρέλα έκαναν οι γιοι της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Οι δύο νεαροί συμμετείχαν στο σόου του Vetements για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, τραβώντας τα βλέμματα με τις εμφανίσεις τους.

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Ο 20χρονος Σον Πρέστον εμφανίστηκε με total black look, φορώντας πουκάμισο, γραβάτα και μακρύ σατέν παλτό, το οποίο συνδύασε με φαρδύ τζιν. Από την άλλη, ο 19χρονος Τζέιντεν επέλεξε ένα πιο casual στυλ, με λευκό tank top και τζιν.

Η απουσία της μητέρας τους από το σόου ήταν αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο από τα ξένα μέσα. Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν βρέθηκε στο Παρίσι, όπως αναφέρει η Daily Mail, ωστόσο παρέμεινε ενεργή στα social media, όπου δημοσίευσε βίντεο με την ίδια να ποζάρει φορώντας ροζ φόρεμα.