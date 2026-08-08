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Η τραγουδίστρια εξέφρασε τη θλίψη της για το γεγονός ότι οι γονείς της έπαιρναν κρυφά τα παιδιά της σε εξορμήσεις στο παρελθόν.

Παράλληλα, η Σπίαρς αποκάλυψε ότι ένιωσε αποτυχημένη ως μητέρα όταν ο γιος της δήλωσε πως δεν πιστεύει στον Θεό.

Η ίδια κατήγγειλε τη χειραγώγηση και την εκμετάλλευση που βίωσε κατά τη διάρκεια της καριέρας της από το επαγγελματικό της περιβάλλον.

Τέλος, η καλλιτέχνις εξέφρασε νοσταλγία για τα νεανικά της χρόνια, δηλώνοντας πως αισθάνεται λύπη για τον χρόνο που χάθηκε ανεπιστρεπτί.

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Μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση για τη μητρότητα, τα λάθη του παρελθόντος αλλά και τη δύσκολη σχέση που είχε με τους γονείς της έκανε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μέσα από νέα ανάρτησή της στα social media. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι ένιωσε πως απέτυχε ως μητέρα όταν ένας από τους γιους της τής είπε πως δεν πιστεύει στον Θεό.

Η Σπίαρς έκανε την ανάρτησή της την Παρασκευή 7 Αυγούστου στην πλατφόρμα X, δημοσιεύοντας ένα μακροσκελές κείμενο στο οποίο μοιράστηκε σκέψεις και συναισθήματα από τη ζωή της. Παράλληλα, ανάρτησε μια φωτογραφία των δύο γιων της, Σον Πρέστον και Τζέιντεν, από την εποχή που ήταν ακόμη παιδιά.

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Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο οι γονείς της, Τζέιμι και Λιν Σπίαρς, είχαν πάρει κρυφά τα παιδιά στην παραλία χωρίς να την ενημερώσουν. «Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήμουν μέρος αυτών των ωραίων μυστικών εξορμήσεων», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια. Όπως πρόσθεσε, ένιωθε βαθιά πληγωμένη επειδή ζούσε σε μια χώρα όπου θεωρούσε ότι ήταν αποδεκτό άνθρωποι, όπως η μητέρα και ο πατέρας της, να διατηρούν κρυφές ζωές μαζί με τα παιδιά της. «Ειλικρινά γονάτισα και έκλαιγα για δύο μήνες», ανέφερε.

Η συζήτηση με τον γιο της για τον Θεό

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, η ποπ σταρ αναφέρθηκε σε μια συζήτηση που είχε την προηγούμενη εβδομάδα με έναν από τους γιους της.

Όπως περιέγραψε, εκείνος της είπε ότι «ήταν όλα επιστήμη» και πως δεν πίστευε στον Θεό. Η συγκεκριμένη δήλωση την επηρέασε βαθιά, καθώς η ίδια σημείωσε ότι προσεύχεται καθημερινά.

«Εκείνη τη στιγμή πίστεψα ότι απέτυχα ως μητέρα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα που βρίσκεται ψηλά στο βασίλειο των ουρανών. Έχω βρεθεί εκεί, το έχω νιώσει. Θέλω να πω στα παιδιά μου και γενικά στους ανθρώπους ότι λυπάμαι για τα λάθη μου στο παρελθόν», έγραψε η Σπίαρς.

Η τραγουδίστρια προχώρησε παράλληλα σε έναν προσωπικό απολογισμό, ανατρέχοντας από τα παιδικά της χρόνια και την εποχή που έγινε γνωστή μέσα από το «Mickey Mouse Club», μέχρι την τεράστια επιτυχία που γνώρισε αργότερα ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ μουσικής.

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«Όταν ήμουν παιδί-σταρ στο Mickey Mouse Club και αργότερα έφηβο είδωλο της ποπ, δεν κατάφερα ποτέ να είμαι ο εαυτός μου, η πραγματική Σπίαρς», σημείωσε.

«Κάθε άνθρωπος με εκμεταλλευόταν»

Αναφερόμενη στη ζωή της υπό τα φώτα της δημοσιότητας, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς υποστήριξε ότι αισθανόταν πως είχε χειραγωγηθεί και πως άνθρωποι του περιβάλλοντός της την είχαν εκμεταλλευτεί.

«Παλιά ήμουν απίστευτα έξυπνη και μου είχαν κάνει 100% σε πλύση εγκεφάλου μέσα σε ένα αδαές σύστημα, όπου κάθε γ@μημ@ν@ς άνθρωπος με εκμεταλλευόταν», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην αλλαγή που αισθάνεται ότι έχει συμβεί μέσα της με την πάροδο των χρόνων, εκφράζοντας νοσταλγία για τον άνθρωπο που ήταν όταν ήταν νεότερη. «Μου λείπει ο ενθουσιασμός στα μάτια μου, το ότι ήμουν ζωντανή όταν ήμουν νεότερη, πάντα τόσο πρόθυμη να ευχαριστήσω τους άλλους και διψασμένη για ζωή. Ήμουν απίστευτα παθιασμένη με τα πάντα», ανέφερε.

Κλείνοντας, η Σπίαρς εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τα χρόνια που αισθάνεται ότι έχασε και τα οποία, όπως παραδέχεται, δεν μπορούν πλέον να επιστρέψουν. «Δεν θα πάρω ποτέ πίσω εκείνα τα χρόνια», έγραψε, προσθέτοντας πως ένιωσε περήφανη που κατάφερε να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα βίωσε, «γιατί είναι ειλικρινά απίστευτα λυπηρό».

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