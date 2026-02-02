Μια θεαματική κίνηση και εντυπωσιακές ικανότητες ολίσθησης επέδειξε ο Ιάπωνας βολεϊμπολίστας Γιούτζι Νισίντα όταν θέλησε να απολογηθεί σε επόπτρια αγώνα βόλεϊ την οποία χτύπησε κατά λάθος με την μπάλα κατά τη διάρκεια ενός σερβίς το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Την εντυπωσιακή «συγγνώμη» του 26χρονου Νισίντα κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ στην Κόμπε, στη δυτική Ιαπωνία, έχουν δει εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.

A Japanese volleyball player is going viral for his dramatic apology after hitting someone with his servepic.twitter.com/S4g7ofZOMB — Dexerto (@Dexerto) February 2, 2026

Ο 26χρονος, που έκανε σερβίς στο ημίχρονο, «τρομοκρατήθηκε» όταν το αριστερόχειρο σερβίς του ξέφυγε εκτός γηπέδου και χτύπησε την επόπτρια ακριβώς στην πλάτη.

Μέχρι εκείνη να συνέλθει, το κορμί του Νισίντα, ύψους 1,86 μ., γλιστρούσε γρήγορα στο παρκέ προς το μέρος της, με το κεφάλι χαμηλωμένο και τα χέρια κολλημένα στο πλάι, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από τους θεατές και τους συμπαίκτες του.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Νισίντα. Ο ίδιος γονάτισε και συνέχισε να υποκλίνεται πολλές φορές, ενώ σε κάποια στιγμή ένωσε και τις παλάμες του. Οι υποκλίσεις συνεχίστηκαν ακόμη και όταν σηκώθηκε όρθιος, προκαλώντας αντίστοιχη κίνηση από την χαμογελαστή, και ελαφρώς αμήχανη, επόπτρια.

Ακόμη και στην Ιαπωνία, όπου η ειλικρινής συγγνώμη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, η κίνηση του Νισίντα θεωρείται ακραία, καθώς θυμίζει το dogeza, την πιο επιδεικτική μορφή απολογίας, μια σπάνια δημόσια πράξη βαθιάς μετάνοιας που περιλαμβάνει πλήρη υπόκλιση με το μέτωπο στο πάτωμα και έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ακόμη και από πολιτικούς σε σκάνδαλα.

(Με πληροφορίες από Guardian)