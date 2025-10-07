Καθώς ο Οκτώβριος προχωρά και ο καιρός αρχίζει να κρυώνει, ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, την πρώτη υπερπανσέληνο του φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η υπερπανσέληνος θα φτάσει στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της σήμερα Τρίτη, 7 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα μαγευτικό θέαμα στους παρατηρητές του ουρανού.

Τι είναι η υπερπανσέληνος και γιατί ξεχωρίζει

Όπως εξηγεί η NASA, υπερπανσέληνος ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο η Σελήνη βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της προς τη Γη – το λεγόμενο περίγειο.

Έτσι, το φεγγάρι φαίνεται μεγαλύτερο, πιο φωτεινό και πιο εντυπωσιακό σε σχέση με μια συνηθισμένη πανσέληνο.

Η φετινή υπερπανσέληνος σηματοδοτεί και την έναρξη μιας σπάνιας σειράς τριών διαδοχικών φθινοπωρινών υπερπανσελήνων, που υπόσχονται να χαρίσουν μαγευτικές φθινοπωρινές νύχτες.

Γιατί ονομάζεται «Σελήνη του Κυνηγού»

Η πανσέληνος του Οκτωβρίου είναι γνωστή ως Hunter’s Moon ή στα ελληνικά «Σελήνη του Κυνηγού».

Σύμφωνα με το Old Farmer’s Almanac, που καθιέρωσε τις ονομασίες των φεγγαριών από τη δεκαετία του 1930, το όνομα αυτό σχετίζεται με την παραδοσιακή έναρξη της κυνηγετικής περιόδου.

Μετά τη συγκομιδή των καλλιεργειών υπό τη «Σελήνη του Θερισμού», τα ζώα έβγαιναν στα χωράφια για να τραφούν με τα υπολείμματα των σπόρων. Αυτό διευκόλυνε τους κυνηγούς να εντοπίσουν θηράματα όπως ελάφια και αλεπούδες, ενόψει του χειμώνα.

Η πανσέληνος αυτή έχει επίσης ονομαστεί «αιματηρή» ή «ερυθρή Σελήνη», είτε λόγω της κυνηγετικής περιόδου είτε εξαιτίας των βαθύχρωμων κόκκινων αποχρώσεων που παίρνει ο ουρανός αυτή την εποχή του χρόνου.

Η «Σελήνη του Κυνηγού» και η φθινοπωρινή συγκομιδή

Φέτος, η Σελήνη του Κυνηγού ταυτίζεται και με τη Σελήνη του Θερισμού, καθώς είναι η πλησιέστερη πανσέληνος στη φθινοπωρινή ισημερία.

Για τους ιθαγενείς Αμερικανούς και τους πρώτους αποίκους-αγρότες, αυτή η περίοδος είχε μεγάλη σημασία, καθώς σήμαινε πως ήρθε ο καιρός να συγκεντρωθεί τροφή για τον χειμώνα. Μετά τις φθινοπωρινές συγκομιδές, τα θηράματα ήταν πιο ορατά κάτω από το φως της πανσελήνου, καθιστώντας τη Σελήνη του Κυνηγού σύμβολο αφθονίας, επιβίωσης και ανανέωσης της φύσης.