Το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, ένας από τους σημαντικότερους τερματικούς σταθμούς εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου, ξανάρχισε να λειτουργεί μετά τις πρόσφατες επιθέσεις Ουκρανικών drones, καθώς αποκαταστάθηκαν μερικώς οι ζημιές.

Το Πριμόρσκ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να φορτώνει περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και το διαχειρίζεται η εταιρεία του αγωγού πετρελαίου Transneft,, αναμένεται να λειτουργήσει αρχικά με χαμηλότερη δυναμικότητα λόγω των ζημιών που υπέστη, σύμφωνα με ρωσικές πηγές που πρόσθεσαν ότι το χρονοδιάγραμμα της φόρτωσης αναμένεται να καθυστερήσει για αρκετές μέρες.

«Μόλις σε δύο πλοία έγινε φόρτωση πετρελαίου το Σαββατοκύριακο», ανέφεραν οι πηγές, αλλά δεν είναι σαφές εάν όλες οι θέσεις ελλιμενισμού μπορούν να λειτουργήσουν.

Τα δεξαμενόπλοια Kusto και Cai Yun που επλήγησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης την Παρασκευή, παραμένουν αγκυροβολημένα κοντά στο λιμάνι, σύμφωνα με τα στοιχεία του LSEG (London Stock Exchange Group- παγκόσμιος πάροχος υποδομών χρηματοοικονομικών αγορών και δεδομένων).