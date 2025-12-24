Για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, η Βηθλεέμ γιορτάζει και πάλι τα Χριστούγεννα όπως παλιά. Ο πόλεμος που άρχισε στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ανάγκασε και τη Βηθλεέμ να υποστεί τις συνέπειές του, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί τα δύο προηγούμενα χρόνια, και, μαζί με αυτούς, να μην πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη προσκοπική και μαθητική παρέλαση το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων.

Η εφαρμογή της εκεχειρίας, στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, άλλαξε το κλίμα, με αποτέλεσμα φέτος η Βηθλεέμ, η πόλη όπου «άρχισαν όλα», να καταφέρει να γιορτάσει και πάλι τα Χριστούγεννα ξανά, όπως παλιά. Έτσι, μετά από πρόβες που κράτησαν μήνες, σήμερα το πρωί στα στενά σοκάκια της αντηχούν τα ρυθμικά τύμπανα και οι χαρακτηριστικές γκάιντες – απομεινάρι από τη μακρινή εποχή της Βρετανικής Εντολής στη Δυτική Όχθη – με προσκόπους, προσκοπίνες, μαθητές και μαθήτριες όλων των χριστιανικών δογμάτων να θυμίζουν σε όλους τη γνωστή μουσική υπόκρουση των ημερών.

Advertisement

Advertisement

Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Manger στη Βηθλεέμ.

Τύμπανα και γκάιντες παντού





Στη φετινή ηλιόλουστη παραμονή Χριστουγέννων, η πολύχρωμη μουσική παρέλαση κατέληξε στην κεντρική πλατεία, γύρω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους είκοσι μέτρων, μια ανάσα από τον Ναό της Γεννήσεως. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, όπως γίνεται κάθε φορά, έτσι και φέτος συμμετείχαν σε αυτήν όχι μόνο οι ομάδες Αράβων προσκόπων χριστιανικών σχολείων και των υπόλοιπων παλαιστινιακών πόλεων και χωριών της Δυτικής Όχθης, αλλά επίσης Άραβες χριστιανοί πρόσκοποι και προσκοπίνες, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων από αμιγώς αραβικές ή μικτές πόλεις του Ισραήλ. Από τη Χάιφα και τη Ναζαρέτ του Βορρά μέχρι τη Γιάφα, το Λοντ, την Τάιμπε και τη Ράμλε του κεντρικού Ισραήλ.

Για άλλη μια φορά, νέοι και νέες της αραβικής χριστιανικής κοινότητας «παρακάμπτουν» τους όποιους διαχωρισμούς του χάρτη και συναντιούνται όλοι μαζί στην πόλη που γεννήθηκε ο Χριστός. Όπως μάλιστα λένε πολλοί εδώ, δεν είναι λίγες οι αγνές εφηβικές φιλίες που ξύπνησαν ανάμεσα στον χριστουγεννιάτικο διάκοσμο και εξελίχθηκαν αργότερα σε έρωτες και γάμους, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο το τοπικό χριστιανικό στοιχείο, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στο Ισραήλ, παρά τις πολλές αντιξοότητες, κοινωνικές και πολιτικές.

Πάντως, παρά τη φετινή εικόνα της εορταστικής κανονικότητας, η Βηθλεέμ δεν κατάφερε να φιλοξενήσει πολλούς ξένους προσκυνητές. Πολλά είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια που παρέμειναν κλειστά. Η αισιοδοξία, όμως, στους δρόμους είναι διάχυτη, δημιουργώντας την εξίσου διάχυτη αίσθηση ότι τα χειρότερα ίσως, τελικά, να έχουν πια περάσει.

Πηγή: Deutsche Welle