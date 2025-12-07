Επί δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα που σκόρπισε οδύνη, πένθος και οργή μεταξύ των Παλαιστινίων οι δημόσιοι εορτασμοί στην Δυτική Όχθη που διεξάγονταν με επίκεντρο την Βηθλεέμ- που σύμφωνα με την παράδοση γεννήθηκε ο Ιησούς- είχαν διακοπεί. Έτσι, για δύο συνεχόμενες χρονιές έχει ακυρωθεί κ αι η φωταγώγηση του χριτουγεννιιάτικου δέντρου.

Καθώς όμως η εκεχειρία που πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ τηρείται η πόλη της Βηθλεέμ αποφάσισε ότι φέτος οι εορτασμοί θα διεξαχθούν κανονικά και μετά από δύο χρόνια γιορτάστηκα ξανά το άναμα του δέντρου μπροστά από την ιστορική εκκλησία της Γέννησης, σύμφωνα με το BBC.

Palestinians gathered for the lighting of Bethlehem’s Christmas tree in Manger Square after more than two years of subdued celebrations due to Israel’s genocidal war on Gaza.



Al Jazeera's Nour Odeh reports from Bethlehem in the occupied West Bank. pic.twitter.com/htp2mQZm7U — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 6, 2025

«Ήταν δύο δύσκολα χρόνια σιωπής. Χωρίς Χριστούγεννα, χωρίς δουλειές, χωρίς εργασία» λέει ο Δήμαρχος της Βηθλεέμ, Μαχέρ Κανάουατι. «Ζούμε από τον τουρισμό και αυτός είχε πέσει στο μηδέν».

Ο δήμαρχος αναγνωρίζει ότι η ιδέα να επαναληφθούν οι εορτασμοί δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις: «Κάποιοι μπορεί να πουν ότι δεν είναι σωστό και άλλοι ότι είναι σωστό» είπε ο κ. Κανάουατι.

«Αλλά βαθιά μέσα στην καρδιά μου, ένιωσα ότι αυτό ήταν το σωστό να κάνουμε, γιατί τα Χριστούγεννα δεν πρέπει ποτέ να σταματούν ή να ακυρώνονται. Είναι το φως της ελπίδας για εμάς».

Thousands of Palestinian Christians and Muslims showed up for the Christmas tree lighting celebration today in Bethlehem, Palestine. pic.twitter.com/nzARwtcwaW — Khalil Sayegh (@KhalilJeries) December 6, 2025

Οι ντόπιοι, τόσο χριστιανοί όσο και μουσουλμάνοι, πόζαραν για φωτογραφίες μπροστά από το δέντρο, το οποίο στολίστηκε πανέμορφα με κόκκινες και χρυσές μπάλες.