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Το τραγικό περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, προκαλώντας θλίψη στους πιστούς που παρακολουθούσαν την ακολουθία εκείνη τη στιγμή.

Λίγο πριν από το δυστύχημα, ο ιερέας είχε απευθύνει κήρυγμα στους παρευρισκόμενους σχετικά με την εφήμερη φύση της ζωής και την αξία του χρόνου.

Ο θάνατος του ιερέα, ο οποίος υπηρετούσε στην Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ, επιβεβαιώθηκε επίσημα από τον καρδινάλιο Λουίς Χεράρδο Καμπρέρα Ερέρα.

Οι εκκλησιαστικές αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής διευκρινίσεις σχετικά με τα αίτια της αποκόλλησης του σταυρού.

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Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στον Ισημερινό ο αιφνίδιος θάνατος του καθολικού ιερέα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια λειτουργίας, όταν ένας σταυρός αποκολλήθηκε από τον τοίχο και έπεσε πάνω του. Το τραγικό περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου, προκαλώντας έντονη συγκίνηση.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγο πριν από το δυστύχημα ο ιερέας είχε μιλήσει στους πιστούς για την εφήμερη φύση της ζωής. Στο κήρυγμά του, φέρεται να τους προέτρεψε να μην αναλώνουν τον χρόνο τους στα κινητά τηλέφωνα, αλλά να τον αφιερώνουν στον Θεό και στους αγαπημένους τους.

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Ο πατέρας Σάντσες ανήκε στο ρωμαιοκαθολικό Τάγμα του Υπεραγίου Λυτρωτή και υπηρετούσε υπό την Αρχιεπισκοπή του Γκουαγιακίλ. Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο καρδινάλιος και αρχιεπίσκοπος Λουίς Χεράρδο Καμπρέρα Ερέρα.

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε την αποκόλληση του σταυρού, ενώ δεν έχουν δοθεί δημόσια διευκρινίσεις από τις εκκλησιαστικές αρχές για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

«Μια μέρα, όλοι όσοι είμαστε εδώ θα πεθάνουμε επίσης και, μερικές φορές, ο χρόνος που έχουμε αφιερώσει σε διάφορα πράγματα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο ο χρόνος που περνάμε με τον Θεό. Ο ποιοτικός χρόνος που αφιερώνουμε στον Θεό, στους αδελφούς και τις αδελφές μας, στους συζύγους μας, στις συζύγους μας, στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας είναι ο χρόνος που αξίζει περισσότερο» έλεγε ο Μολινάρι.

Στη συνέχεια, ο ιερέας ζήτησε από τον Θεό να ευλογήσει τους πιστούς και άρχισε άλλη μία προσευχή, όταν ο τεράστιος Σταυρός που βρισκόταν πίσω του αποκολλήθηκε ξαφνικά από τον τοίχο και έπεσε πάνω του.

«Ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας Πατρίσιο Αλφρέδο Σάντσες Μολινάρι, ο οποίος υπηρετούσε ως εφημέριος της εκκλησίας της Αέναης Βοήθειας στο Κεντρικό Βικαριάτο, αναχώρησε για τον Οίκο του Πατέρα, ώστε να απολαύσει την παρουσία και τη δόξα Του», ανέφερε η Εκκλησία σε ανακοίνωσή της.