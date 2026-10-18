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Τραγική κατάληξη είχε η λειτουργία σε εκκλησία στον Ισημερινό, όταν ένας μεγάλος ξύλινος σταυρός από το ιερό αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω στον ιερέα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στην πόλη Γκουαγιακίλ, ενώ η λειτουργία μεταδιδόταν ζωντανά μέσω διαδικτύου από ενορίτες που βρίσκονταν στον ναό.

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Όπως καταγράφεται στο βίντεο από το περιστατικό, περίπου 30 λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας, ο ξύλινος Εσταυρωμένος που βρισκόταν πάνω από την Αγία Τράπεζα αποκολλήθηκε από τη θέση του και έπεσε πάνω στον ιερέα, ο οποίος κατέρρευσε στο έδαφος.

Αμέσως μετά την πτώση, οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια στον πατέρα Πατρίσιο Σάντσες Μολινάρι, ωστόσο οι προσπάθειές τους δεν είχαν αποτέλεσμα. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε αργότερα από την Αρχιεπισκοπή της Γουαγιακίλ.

Catholic priest Patricio Alfredo Sánchez Molinari was killed when a crucifix fell on him during a service in Ecuador. Congregants tried to help, but he died from his injuries. https://t.co/u2b4DaZPok — Breaking911 (@Breaking911) October 18, 2026

Τα μέσα ενημέρωσης του Ισημερινού αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του σταυρού. Ειδικότερα, δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπήρχε πρόβλημα στη στερέωσή του ή αν είχαν προηγηθεί φθορές που ενδέχεται να συνέβαλαν στο δυστύχημα. Παράλληλα, δεν είναι γνωστό εάν θα πραγματοποιηθεί τεχνική αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Τέλος, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι σημειώθηκε σεισμός, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει την πτώση του ξύλινου σταυρού.

Με πληροφορίες από NDTV