Σοκ προκαλεί μια νέα αποκάλυψη από τον Ισημερινό, όπου οι αρχές εντόπισαν οκτώ ανθρώπινα κεφάλια συνοδευόμενα από φυλλάδια με το μήνυμα «απαγορεύεται η κλοπή» στις νότιες παράκτιες περιοχές της επαρχίας Γκουάγιας. Έναν από τους πιο αιματοβαμμένους κόμβους συγκρούσεων καρτέλ ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν ότι ο συνολικός αριθμός των κεφαλιών που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα μέσα στο 2026 ανέρχεται σε 13, ενώ παλαιότερα παρόμοιο εύρημα είχε γίνει σε τουριστική παραλία του Πουέρτο Λόπες.

Advertisement

Advertisement

Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύματος ρεκόρ ανθρωποκτονιών και βίας, με τον Ισημερινό να σημειώνει 54 δολοφονίες ανά 100.000 κατοίκους το 2025, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Ο Ισημερινός έχει μετατραπεί από μια σχετικά ήσυχη λατινοαμερικανική χώρα σε επίκεντρο οργανωμένου εγκλήματος και καρτέλ ναρκωτικών, εν μέρει λόγω της στρατηγικής του θέσης ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης παγκοσμίως.

Η άνοδος της βίας δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο αλλά συνέπεια της ενεργής παρουσίας και αντιπαράθεσης πολλαπλών εγκληματικών οργανώσεων μέσα στη χώρα.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Los Choneros, μία από τις πιο διαβόητες συμμορίες, με διεθνείς διασυνδέσεις και δεσμούς με μεξικανικά καρτέλ. Οι Los Tiguerones, με ισχυρή παρουσία στο Εσμεράλδας, εμπλέκονται σε ναρκωτικά, εκβιασμούς και απαγωγές, ενώ οι Los Chone Killers αποτελούν αποσχισθείσα και ιδιαίτερα βίαιη ομάδα.

Οι Los Lobos, με χιλιάδες μέλη, έχουν αναδειχθεί σε κεντρικό «παίκτη» στο εσωτερικό μέτωπο, με διαδρομές διακίνησης που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς οργανώσεις – μεταξύ αυτών και δίκτυα της λεγόμενης «αλβανικής μαφίας» – έχουν εδραιώσει παρουσία στον Ισημερινό, ενισχύοντας τη διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Advertisement

Κράτος σε διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει «πόλεμο» κατά των συμμοριών, με στρατιωτικές επιχειρήσεις, αυξημένους ελέγχους και κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε αρκετές περιοχές. Παρά τα μέτρα, το οργανωμένο έγκλημα παραμένει βαθιά ριζωμένο, ιδιαίτερα μέσα στις φυλακές, που λειτουργούν ως επιχειρησιακά κέντρα συμμοριών.

Η έκταση της βίας αντικατοπτρίζεται στην κοινωνική αποσταθεροποίηση: καθημερινές δολοφονίες, βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και ένα κλίμα γενικευμένου φόβου.

Advertisement

Το πρόσφατο εύρημα με τα ανθρώπινα κεφάλια δεν αποτελεί απλώς μια αποτρόπαιη πράξη εκφοβισμού. Είναι σύμπτωμα ενός ευρύτερου, ακήρυχτου πολέμου για τον έλεγχο των διαδρομών της κοκαΐνης, ενός πολέμου που μετατρέπει τον Ισημερινό σε μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Advertisement